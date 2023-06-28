Nothing, Highland Europe liderliğindeki bir bağış toplama turunda 96 milyon dolar topladığını duyurdu. Bu haber, merakla beklenen Phone (2) lansmanının hemen öncesine denk geliyor ve şirketin gelecekteki genişleme planlarına dair ipuçları sunuyor. Özellikle, duyuru, şirketin yakın zamanda ünlü müzik grubu Swedish House Mafia ile Telefondaki Glif Besteci özelliği için işbirliği yapacağını göstermesiyle dikkat çekiyor.

Resmi açıklamalara göre, Nothing dünya genelinde yedi ofiste 450’den fazla kişiyi istihdam ediyor. Şirket, yenilikçi ürünler sunarak ve topluluk işbirliğini teşvik ederek pazarı hareketlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Nothing, şimdiye kadar iki topluluk finansmanı turu gerçekleştirmedi ve 8.000’den fazla özel yatırımcıyı cezbetmedi.

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Ayrıca, gençler ve yaratıcılar için ürünler geliştirmek ve daha “sürdürülebilir bir gelecek” için çalışmak da şirketin hedefleri arasında yer alıyor. Şu anda, Nothing 11 Temmuz 2023’te Nothing Phone (2) modelini tanıtmak için hazırlanıyor. Bu cihaz, önceki modelinden daha düşük bir karbon ayak iziyle birlikte markanın sürdürülebilirlik hedeflerini sergileyecek. Ayrıca, şirket ürün inovasyonunu teşvik etmek ve kullanıcılarla daha iyi iletişim kurmak için topluluk geri bildirim programlarına odaklanacak.

Nothing CEO’su Carl Pei, “İki yıldan biraz daha fazla bir sürede, sektördeki en güçlü ekiplerden birini bir araya getirdik ve dünya genelinde 1,5 milyondan fazla cihaz sattık” diyor. “Tüketici teknolojisi endüstrisinde yenilikçi bir rakibe olan gerçek talep açıktır ve bu yeni finansman turuyla, teknolojiyi tekrar eğlenceli hale getirme vizyonumuzu gerçekleştirmek için hiç bu kadar iyi bir konumda olmamıştık.”