Nothing cephesinin uygun fiyatlı ürünleriyle sektöre damga vuran CMF markası ilk telefon modelini tanıtmak için gün sayıyor. Nothing CMF Phone 1 yeni görselleri ile karşımıza çıktı. CMF tarafından X’te yapılan paylaşım, cihazın rengarenk tasarımını mizahi bir dille gözler önüne seriyor. İşte karşınızda Nothing CMF Phone 1 ve dillere destan tasarımı!

Nothing CMF Phone 1 Pastel Renklerin Efendisi Olacak!

Akıllı telefon dünyasında yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken Nothing, yeni ürünü CMF Phone (1) ile teknoloji severlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Nothing’in uygun fiyatlı alt markası CMF’nin bir parçası olan bu telefon, tasarımı ile dillere destan olacak. Nothing CMF Phone 1 tasarımı pastel renklerle dikkat çekerken, ilk Nothing Phone 1 modelinden de esintiler taşıyor.

Nothing CMF Phone 1‘in en dikkat çekici özelliklerinden biri, CMF Buds’ta kullanılan alüminyum alaşım aparata benzer bir döner aparata sahip olması. Bu aparat, çeşitli aksesuarların takılabilmesi için tasarlanmış gibi görünüyor.

Her ne kadar Nothing, aparatın tüm işlevleri konusunda tam açıklama yapmasa da, bu kadranın Nothing CMF Phone 1 ykulaklıklarındaki akıllı aparata benzer şekilde ses seviyesi ve oynatma kontrolleri sunabileceği tahmin ediliyor. Biz her ne kadar buna aparat desek de, aslında bu bir daire. Bu daireye telefon ipi gibi aksesuarları takmak mümkün. Başka işlevler de olacak mı göreceğiz.

Telefonun bir diğer öne çıkan özelliği ise çıkarılabilir arka kapağı. Siyah, mavi, açık yeşil ve turuncu gibi çeşitli renklerde sunulan bu panel, küçük bir tornavida yardımıyla kolayca değiştirilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, telefonun görünümünü kişiselleştirme imkanına sahip oluyor.

Ayrıca, arka panelin çıkarılabilir olması, telefonun işlevselliğini artırma potansiyeli taşıyor. Kullanıcılar, daha büyük bir pil takabilir veya kartlar için bir cüzdan ekleyebilir. Burada CMF cephesi çıkarılabilir arka paneli bir Batman film referansı ile tanıtmış.

X hesabındaki paylaşımda, Bruce Wayne’in Batmobile veya Black Tumbler adıyla bildiğimiz tank gibi arabasıyla ilgili sahneye atıf var. Wayne, bu sahnede aracın siyah renkte gelip gelmediğini soruyordu. CMF de bu sahneye atıfta bulunarak, “Evet bay wayne, si̇yah renkleri̇ var… ayrica mavi̇, açik yeşi̇l ve turuncu renkleri̇ de var.” ifadelerini kullanmış.

yes mr. wayne, it does come in black… and also in blue, light green, and orange. pic.twitter.com/BZFZbfZfu1 — CMF by Nothing (@cmfbynothing) July 3, 2024

Her ne kadar diğer firmaların bu çıkarılabilir panellere alternatifler sunup sunmayacağı belirsiz olsa da, bu tasarım telefonu özelleştirme ve genişletme olanakları sunuyor. Ancak, Nothing arka panelin çıkarılmasının batarya dahil olmak üzere iç bileşenlere erişim sağlayıp sağlamayacağını henüz doğrulamadı. Bu özellik muhtemelen sadece kişiselleştirme amacıyla tasarlandı.

Nothing CMF Phone (1)‘in yanı sıra Nothing, CMF Buds Pro 2 ve Watch Pro 2’yi de tanıtmayı planlıyor. 8 Temmuz’da düzenlenecek “Topluluk Güncellemesi” etkinliğiyle bu yeni ürünler teknoloji severlerle buluşacak. CMF serisine eklenen bu yenilikler, Nothing’in uygun fiyatlı ve yenilikçi teknoloji seçenekleri sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

Peki siz bu konud ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni CMF telefon nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!