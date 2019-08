Note 10 ve Note 10 Plus kulaklık çıkışı

Samsung, biraz erken bir tarih olarak görülen dün itibariyle resmi olarak Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus modellerini Galaxy Unpacked 2019 etkinliğinde tanıttı. Samsung, her iki cihazda da kulaklık çıkışına yer vermedi. Amiral gemisi nitelikteki akıllı telefonlarından ilk defa kulaklık çıkışını kaldırmış oldu. Samsung, bu hamlesiyle radikal bir değişikliğe gittiğini işaret ediyor.

Samsung‘un, bu evrensel kulaklık çıkışından neden vazgeçtiğini merak ediyor olabilir, durduk yere neden kaldırıldı diye düşünüyor olabilirsiniz. Samsung, bu hamlesinin ardından gelecek olan tepkileri öngörmüş olmalı ki, bununla ilgili birkaç açıklamada bulunmuş.

Her şeyden önce, kulaklık çıkışlarından kurtulmak, telefonların kasasında ekstra bir alan açacağından dolayı telefonlardaki bataryaların 100 mAh daha artması anlamına geliyordu. Eğer bu telefonlarda kulaklık çıkışları bulunsaydı, Galaxy Note 10 3400 mAh, Galaxy Note 10 Plus 4200 mAh bataryaya sahip olacaktı. İkinci olarak Samsung, Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus‘a kulaklık çıkışlarını eklemeyerek, cihazlarındaki dokunsal titreşim sisteminin iyileştirilmesine olanak sağlamış oldu.

Samsung‘un, kulaklık çıkışlarını kaldırdığı bu amiralleri üzerine yaptığı açıklamalarının, insanları satın almaya ikna etmeye yeterli olup olmadığına kendiniz karar verebilirsiniz. Bu radikal değişikliğin ardından, Samsung‘un S11 modellerinde de kulaklık çıkışlarını görmemek kullanıcılar için sürpriz olmayabilir. Fiziksel parmak izi okuyucuların birkaç yıl önce hayatımıza girmesine rağmen, şu an artık günbegün dijitalleştiğini ve ekrandan çalıştığını görebiliyoruz. Keza, telefonun arka bölümünde bulunan kamera yuvalarının da telefonun üst bölümüne alınarak, “pop-up kamera” şeklinde adlandırıldığına tanık oluyoruz. Telefonlarımızda bu tür analog çıkışlara veda etme vaktinin geldiğini artık rahatlıkla söyleyebiliriz.