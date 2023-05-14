Bir dönemin en büyük telefon üreticilerinden Nokia, akıllı telefon çağına geçişte büyük zorluklarla karşılaşsa da modellerini Android işletim sistemiyle piyasaya sunduğu günden bu yana cihazlarında Android sürümlerini güncel tutmaya devam ediyor. Nokia’nın yakın zamanda Android 11 ve Android 12 güncellemelerini birçok modeline sunmasının ardından şimdi de büyük bir atakla Android 13 güncellemesini 11 farklı akıllı telefon modeline birden sunduğu açıklandı.

Güncellemeyi alan Nokia modelleri arasında XR20 5G, G50 5G, X20 5G, X10 5G, X30 5G, G10, G21, G11 Plus, G60 5G, G20 ve G11 bulunuyor. Kullanıcılar, Nokia’nın resmî sitesinden cihazları için Android 13 güncellemesinin sunulup sunulmadığını kontrol edebilir ve varsa güncellemeyi indirebilirler.

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Android 13, Material You tasarım dilini destekliyor. Yeni medya kontrolü ve müzik arayüzüne sahip kilit ekranı, Google Wallet ödeme hizmeti uygulaması, uygulamalara özel dil seçeneği ve simge teması değiştirme gibi yenilikler sunuyor. Acil SOS özelliği artık akıllı saatler üzerinden de kullanılabiliyor. Kilit ekranında saat yüzü geçişi yapılabiliyor. Güvenlik ve gizlilik özellikleri geliştirildi. Cihazlar arası medya paylaşımına ve uygulamalar arası medya aktarımına yönelik yeni özellikler var. Japonca ve Çince dilleri için metin dönüştürme API’si eklendi.

Google’ın Android işletim sisteminin en güncel 13 sürümü birçok akıllı telefon modelinde kullanıma sunulmaya başladı. Nokia da 11 farklı modeliyle bu kervana dahil olan büyük üreticilerden biri oldu. Android 13 güncellemesi ile kullanıcılara daha zengin bir kullanıcı deneyimi vadeden Nokia’nın Android 14 güncellemesini ne zaman ve hangi modellerine sunacağı merak konusu.