10 Mayıs’ta Google, Google I/O etkinliğini gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Google; Android 14, Pixel 7a, Pixel Fold gibi yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Bu ürünler arasında hiç şüphesiz en çok ilgi çekenlerden birisi Android 14 idi. Google, Android 14’ün özelleştirme seçenekleri hakkında Google I/O’da konuştu. Detaylara bakalım.

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Artık Android 14 ile birlikte duvar kağıdı ayarlama menüsüne girdiğiniz zaman istediğiniz duvar kağıdını yazarak aratabilirsiniz. Bunun için aradığınız duvar kağıdının telefonunuzda olmasına gerek yok. Android, yapay zekası sayesinde istediğiniz duvar kağıdını bulacaktır.

Android 14 ile birlikte Google’ın mesajlaşma uygulaması da yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Bu özellik, siz mesaj türü kısmındaki emoji menüsünden seçim yaptıktan sonra konuşmalarınıza dayalı olarak yapay zeka tarafından önerilen yanıtlar sunacak.

Android 14 ile birlikte Google, yeni yazı tipleri, renkler, saat boyutu ve tasarım seçenekleriyle kilit ekranı için kişiselleştirme seçeneklerini genişletecek. Bunun haricinde kilit ekranında sağda ve soldaki kısayollar, kullanıcılar tarafından değiştirilebilecek.

Tüm bunların haricinde Google, Android 14 ile birlikte emoji ve sinematik duvar kağıdı özelliklerini de getiriyor. Artık 14 adede kadar seçtiğiniz emoji ile duvar kağıdı ayarlayabilir; farklı desenlere, renklere ve boyut düzenlerine göz atabilirsiniz. Sinematik duvar kağıdı ise sizin ekrana dokunmanıza tepki veren duvar kağıdı olarak geçiyor. Dokunduğunuz yerden etkileşim alabilir, telefonu eğdiğinizde duvar kağıdını 3 boyutlu görebilirsiniz.

Android 14 ile birlikte gelen tüm kişileştirme özellikleri bunlardı. Android 14 bazı markalar tarafından dağıtılmaya başlandı. İlerleyen günlerde sizin cihazınıza da gelebilir.