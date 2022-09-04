Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA 2022, ihtişamlı şirketlerin en yeni teknolojilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nokia’nın lisans sahibi OffGlobal bu şirketlerde biri. Firma, PureBook dizüstü bilgisayar serisinin piyasaya sürmesiyle IFA 2022’deki varlığını gösterdi. Seri üç farklı modelden oluşuyor. Bunlar, Nokia PureBook Fold, Nokia PureBook Lite ve Nokia PureBook Pro. Şirket şu ana kadar serideki ürünlerin ayrıntılı özelliklerini açıklamadı. Bu yüzden yeni ürünleri ayrı ayrı incelemek yerine aralarındaki genel farklılıkları ortaya koymak çok daha anlamlı olacaktır.

İçindekiler Nokia Purebook Serisinin Genel Özellikleri

Nokia Purebook Serisinin Genel Özellikleri

Nokia PureBook Fold ve PureBook Lite 14 inçlik aynı ekran boyutuna sahipken, PureBook Pro 15,6 inçlik ekran ile kullanıcılara sunulacak. Fold ve Lite modelleri Intel Pentium Silver N6000 tarafından desteklenirken PureBook Pro modeli, Intel Core i3 1220P ile birlikte gelir. Yeni ürünlerin alt segment için üretilen işlemcileri kullandığı götürmez bir gerçek. Ancak Core i3 yongasının, AMD Ryzen 5000’den daha güçlü bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. İşlemcinin daha öncesinde de ince ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarda kullanıldığını belirtmekte fayda var.

Üç model de, 60 Hz yenileme hızına sahip tam HD IPS ekran ile gelecek. Ekranların 250 nitlik bir tepe parlaklığı sunduğunu söyleyelim. Ekranlar ayrıca FHD çözünürlüğü 1.920 x 1.080 piksel dokunmatik özellikli. Nokia PureBook serisi, Bluetooth 5.0 bağlantısı ve WiFi 5 teknolojisini destekler nitelikte. Cihazlar ayrıca USB-C 3.2 (x2), USB-A 3.2 (x1) bağlantı noktaları ve 3.2 mm kulaklık jakı girişleriyle geliyor. Modellerde 8GB RAM, ek güvenlik için parmak izi tarayıcı ve genişletilebilir depolama alanı bulunuyor. Fold ve Lite modellerinde 128GB SSD, PureBook Pro ise 512GB SSD’ye sahip olacak.

PureBook Lite 1, 47kg, PureBook Fold 2,5 kg ve Pro modeli 2 kg ağırlığında. Pro modelinde 2 MP kamera ve alüminyumdan üst çerçeve de bulunuyor. Daha küçük modeller ise 1 MP kamera ve plastik çerçeve ile birlikte gelecek. Pro model ayrıca, arkadan ışıklı klavyeye de sahip olacak. PureBook Pro’da, 65W şarj destekl, 57Wh pil mevcut olacak. Lite ve Fold modellerinde ise 38Wh pil ve 44W güç adaptörü bulunacak. 14 inçlik modellerde tek bir şarjla 8 saate kadar etkinlik mümkün olacak.

Nokia PureBook serisi kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 ile çalışacak. Yeni dizüstü bilgisayarlar bu ay Fransa’da raflarda yerini alacak. OffGlobal, şu anda yeni dizüstü bilgisayarların fiyatlandırma bilgilerini da gizli tuttu.

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