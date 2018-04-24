Nokia X6 fiyatı ve ekran boyutu ile ortaya çıktı

Son dönemde ortaya çıkan Nokia X’in aslında Nokia X6 olduğu anlaşıldı. Bir süredir HMD Global tarafında X model bir Nokia telefonun dedikoduları dolaşırken bu cihazın yeni amiral gemisi olacağı düşünülüyordu.

Nitekim öyle olmadı ve Nokia X aslında orta seviye Nokia X6 olarak hayat buldu. Fiyatının ortaya çıkması ile gün ışığı gören telefon Çin’de iki farklı model olarak satılacak. Her iki modelden ilkinin ortalama fiyatı 250$/210€ iken ikincisi 285$/€235 etiketine sahip olacak. HMD’nin yeni çıkartacağı telefonun, 2003 yılında çıkan ile benzerlik taşımıyor. Aksine yeni orta seviye, Nokia 6 (2018) ile Nokia 7 plus arasında bir yere sahip olacak.

Nokia X6 neler sunacak?

5.8 inç erkanı olacağı belirtilen telefonun çerçevesiz ekran ve 19:9 erkan oranı bulunacak. Arkada dikey olarak konumlandırılmış Zeiss lensli çift kamera bulunacak. 6 GB belleği olan telefonun işlemci yongası Snapdragon 636. Android Oreo 8.0 ile kutudan çıkacak olan X6 27 Nisan’da resmi olarak sunulacak.