Nokia X6 dün Çin’de resmen duyuruldu ve ön sipariş verilebilir durumda. Ayrıca 21 Mayıs’ta Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Nokia X6 Çin’den sonra global pazarda piyasaya sürülebilir

Çin’de perakende satışa sunulacak olan Nokia X6‘nın şu ana kadar sadece uzak doğuda satılacağı biliniyordu. Ancak ortaya çıkan detaya göre küresel pazara da gelebilir. Bakıldığında Çin’de satılan Nokia X6’da TA-1099 model numarası bulunuyor. Ancak aynı model için TA-1103 model numarası da ortaya çıkmış durumda.

Dünyanın dört bir tarafından Nokia hayranları, bu telefonun diğer model numarası ile global olarak satılmasını bekliyor. Telefonun görünen farklı varyasyonları ise bu umudur arttırır nitelikte. Cihazın 4 GB RAM / 32 GB depolama seçeneği 204 dolar, 4 GB RAM / 64 GB depolama seçeneği 236 dolar, 6 GB RAM / 64 GB depolama seçeneği ise 266 dolar‘dan satışa sunuluyor.

Bu özelliklere ve fiyatlandırma oranına baktığımızda, cihaz fiyatlandırması hakkında karar vermek gerçekten zor gibi görünüyor. Ayrıca cihazın TA-1103 varyasyonu Çin sertifikasyonunda görülmediğinden küresel olarak piyasaya sürülmesi beklenebilir.

Androin P sürümüne geçecek

Nokia X6 2880 x 1080 çözünürlükte 5,8 inç ekrana sahip. Cihazın üç farklı bellek seçeneği mevcut. Bu modellerin hepsi Snapdragon 636 tarafından destekleniyor. Telefon, Android 8.1 Oreo sürümüyle gelmesine rağmen, Google’ın son olarak duyurduğu Android P sürümüne de geçecek. Telefon ayrıca 3.060 mAh pil ve Quick Charge 3.0 desteğiyle geliyor. Bu, telefonun 30 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj olabileceği anlamına geliyor.

Kağıt üzerinde oldukça güzel görünen telefonun, küresel pazara çıkması halinde nasıl bir başarı sağlayacağı ise merak konusu.