Nokia X5 modeli 11 Temmuz’da tanıtılıyor

Nokia X5 modelinin şirketin Weibo hesabından yaptığı resmi duyuruyla birlikte 11 Temmuz tarihinde tanıtılacağı kesinleşti. Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek olan etkinlikte resmi olarak tanıtılacak telefon, çentikli tasarımla karşımıza çıkacakken teknik özellik bakımından orta düzeye hitap edecek ve uygun fiyatlı olacak.

Nokia X5 özellikleri ne olacak?

Dedikodulara göre telefonun global ismi Nokia 5.1 Plus olacak. Gücünü Helio P60 işlemcisinden alacak cihazda 3 GB ve 4 GB RAM olmak üzere farklı varyasyonlarla satışa çıkacak. Çentikli ekranda HD+ ve 19:9 görüntü oranı sunulacakken arka tarafa 13 MP + 5 MP olmak üzere çift kamera yer alacak. Ayrıca 3000 mAh batarya kapasitesi beklenen bir diğer özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Fiyat tahminlerine baktığımızda ise 120 dolar ila 150 dolar arasında bir fiyat etiketi bekleniyor. Tabii ki tüm bu bilgilerin doğruluğunu 11 Temmuz tarihinde yapılacak resmi tanıtımta görebileceğiz.