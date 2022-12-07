Nokia kısa bir süre önce beş akıllı telefonun (Nokia XR20 5G, Nokia G50 5G, Nokia G11 Plus, Nokia X20 5G ve Nokia X10 5G) yakında Android 13 güncellemesi alacağını onayladı. HMD Global’in sahibi olduğu şirket, sözlerine sadık kalarak, en son Android işletim sistemini düşük kaliteli Nokia X10 ve X20 akıllı telefonlara sunmaya başladı.

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Nokia X10 için Android 13 güncellemesi V3.270 donanım yazılımı sürümüyle çıkıyor ve Nokia X20 , V3.360 yapı numarasıyla güncellemeyi alıyor. Güncelleme, Kasım ayı güvenlik yamasını ve birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Her zamanki gibi, yazılım aşamalı olarak kullanıma sunuluyor ve her kullanıcıya ulaşması biraz zaman alabilir.

Yukarıda belirtilen cihazlara sahipseniz, Ayarlar’a gidip Yazılım Güncelleme’yi seçip “İndir ve yükle”ye dokunarak güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Yazılım 2.34 GB boyutunda geliyor, bu yüzden Wi-Fi üzerinden yüklemek iyi bir fikir olabilir.

Değişiklik günlüğü, güncellemenin Google’ın Android 13 ile duyurduğu tüm önemli özellikleri getirdiğini ortaya koyuyor. Simgeler için tema desteği de – Google buna Material You diyor – dahil olmak üzere görsel değişikliklerle gelecek. Her yeni uygulama için bildirim izinleriyle gizlilik ve güvenlik de iyileştirilmiş.

Ek olarak, bildirim panelinde multimedya kontrolleri ve tüm fotoğraflarınıza erişmelerine izin vermek yerine seçilen fotoğrafları uygulamalarla paylaşmanıza olanak tanıyan bir Fotoğraf Seçici bulunuyor.

Nokia yakında Android 13 güncellemesini Nokia XR20 5G, Nokia G50 5G ve Nokia G11 Plus’a da sunabilir. Akıllı telefonlar yakın zamanda Google’ın doğrulanmış işletim sistemi listesinde Android 13’ün doğrulanmış işletim sistemi sürümlerinden biri olduğu tespit edildi.