HMD Global’in Nokia’sı, akıllı telefonlarına zamanında yazılım güncellemeleri sunmasıyla tam olarak tanınmıyor. Marka, Android 12’yi tüm uygun akıllı telefonlara yaymayı yeni bitirdi. Artık sıra Android 13 güncellemesine geldi. Finlandiyalı şirket, beş akıllı telefonu için Android 13 uyumluluğunu onayladı. Detaylar burada.

Nokia kısa bir süre önce Nokia XR20 5G, Nokia G50 5G, Nokia G11 Plus, Nokia X20 5G ve Nokia X10 5G’nin en son Android 13 güncellemesini (NokiaPowerUser aracılığıyla) alacak ilk cihazlar olacağını onayladı. Google’ın Android Enterprise tarafından önerilen cihaz listesine göre, yukarıda belirtilen beş Nokia telefonun tümü, AER (Android Enterprise tarafından önerilen) sistem sertifikasına sahip.

Bu beş akıllı telefon, Google’ın onaylanmış işletim sistemi listesinde de var. İlginç bir şekilde, yakın zamanda piyasaya sürülen Nokia X30 5G ve Nokia G60 5G gibi akıllı telefonlar, onaylanmış işletim sistemi sürümlerinden biri olarak Android 13 olmadan listeleniyor.

Bu liste yalnızca Enterprise müşterileri içindir, tüketiciler içinse Android 13 Beta programına yalnızca Nokia X20 5G ile kaydolabilir