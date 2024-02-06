Çinli teknoloji devi Vivo, bir süredir Vivo Pad 3 isimli tableti üzerinde çalışıyordu. Tablet hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo Pad 3 şarj özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Vivo Pad 3 şarj tarafında ne sunacak?

Vivo Pad 3 şarj özellikleri 3C sertifikasını almasıyla beraber sızdırıldı. 3C sertifikasına göre tablet 66W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Vivo Pad 3 neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre Vivo Pad 3, 3K çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 13 inç büyüklüğünde olacak ve LCD bir ekran paneline sahip olacak.

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Sızıntılara göre Vivo Pad 3 kaputun altında MediaTek Dimensity 9300 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti amiral gemisi seviyesinde bir yonga seti olarak karşımıza çıkıyor.

Vivo tablet kanadında bir süredir aktif rol alıyor. Vivo Pad ve Vivo Pad 2 serilerinden sonra Vivo Pad 3 üzerinde çalışması da bunu doğrular nitelikte. Bakalım Çinli teknoloji devi Vivo; Apple, Samsung, Xiaomi gibi büyük devleri tablet pazarında hüsrana uğratabilecek mi?