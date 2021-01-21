Nokia Quicksilver, Geekbench’te ortaya çıktı!

Nokia, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarıyla geri dönüş yapsa da arkasına aldığı rüzgarı uzun süre tutamadı. Ancak markanın üretim haklarını elinde bulunduran HMD Global, yeni ürünleri piyasaya sürmekte ısrarcı tutum sergiliyor. Geekbench testleriyle ortaya çıkan Nokia Quicksilver kod adlı telefon da bunun bir parçası görünüyor.

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Nokia Quicksilver, 6 GB RAM ve 5G destekli işlemcisiyle göründü!

Geekbench platformuna “HMD Global Quicksilver” şeklinde yansıyan telefon, Nokia’nın yeni giriş-orta seviye modelini temsil ediyor. Nokia 6.3 veya 6.4 olarak adlandırılması beklenen cihaz tek çekirdek testinden 471 puan alırken, bütün çekirdekleriyle ise 1.500 puanı yakalıyor. Geekbench’e yansıyan detaylarda da 1.8 GHz gücünde çalışan Qualcomm Snapdragon 480 5G işlemci ve 6 GB RAM dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde render görselleri sızdırılan Nokia Quicksilver’ın ekran ve kamera detayları da ortaya çıkmıştı. 6.45 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı belirtilen cihazda dörtlü arka kamera kurulumu yer alacak. 24 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü arka kamera paketine eşlik edebilir. İşletim sistemi tarafında ise Android 11 sürümü ve güncelleme garantisiyle beraber rakiplerinden bir adım öteye geçecek.

Yeniden hareketlenen giriş-orta seviye telefonlara taze kan getirecek Nokia Quicksilver (ya da 6.3/6.4) pek yakında duyurulacak. Telefonun kalan özelliklerini ise yakın dönemde görmeyi beklediğimizi belirtelim.

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