Akıllı Telefonlar
Nokia Quicksilver, Geekbench’te ortaya çıktı!
Nokia, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarıyla geri dönüş yapsa da arkasına aldığı rüzgarı uzun süre tutamadı. Ancak markanın üretim haklarını elinde bulunduran HMD Global, yeni ürünleri piyasaya sürmekte ısrarcı tutum sergiliyor. Geekbench testleriyle ortaya çıkan Nokia Quicksilver kod adlı telefon da bunun bir parçası görünüyor.
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Nokia Quicksilver, 6 GB RAM ve 5G destekli işlemcisiyle göründü!
Geekbench platformuna “HMD Global Quicksilver” şeklinde yansıyan telefon, Nokia’nın yeni giriş-orta seviye modelini temsil ediyor. Nokia 6.3 veya 6.4 olarak adlandırılması beklenen cihaz tek çekirdek testinden 471 puan alırken, bütün çekirdekleriyle ise 1.500 puanı yakalıyor. Geekbench’e yansıyan detaylarda da 1.8 GHz gücünde çalışan Qualcomm Snapdragon 480 5G işlemci ve 6 GB RAM dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde render görselleri sızdırılan Nokia Quicksilver’ın ekran ve kamera detayları da ortaya çıkmıştı. 6.45 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı belirtilen cihazda dörtlü arka kamera kurulumu yer alacak. 24 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü arka kamera paketine eşlik edebilir. İşletim sistemi tarafında ise Android 11 sürümü ve güncelleme garantisiyle beraber rakiplerinden bir adım öteye geçecek.
Yeniden hareketlenen giriş-orta seviye telefonlara taze kan getirecek Nokia Quicksilver (ya da 6.3/6.4) pek yakında duyurulacak. Telefonun kalan özelliklerini ise yakın dönemde görmeyi beklediğimizi belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
iPhone SE Plus, 2021’in ikinci yarısında gelecek!
Apple, geçtiğimiz yıl yeni nesil iPhone SE‘yi piyasaya sürdü. Telefon, amiral gemisi A13 Bionic yonga seti ile satışa sunulmuştu. Cihazın boyutu küçük ve kamerası iPhone 11 serisinden geride kalsa da performans tarafında aynı sonuçları verdiği söylenebilir. Eksi tarafları ele alındığında sadece kompakt cihaz tercih eden kullanıcıların bu telefona yöneldiği gözlemlendi. Şimdi ise iPhone SE Plus isimli yeni bir modelin piyasaya sürüleceği ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı.
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iPhone SE Plus, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
iPhone SE Plus, @Aaple_lab‘ın sızdırdığı üzere iPhone 8 Plus boyutlarında olacak. Bu sızıntılarda ekran boyutunun 6.1 inç olmasına karşın TouchID‘nin hala ekranda bulunduğu belirtiliyor. Fiziksel parmak izinin home butonu ile cihazlarda bulunması bazı iPhone kullanıcıları tarafından aranan bir özellikti. Bu nedenle SE modellerinde fiziksel TouchID bulunması kullanıcılar açısından sevindirici bir haber. Cihazın arka tarafında 12 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bu kamera, 6 portre ışık efektini, OIS’i ve akıllı HDR çekimi destekleyecek.
Yeni nesil iPhone SE Plus‘un en önemli özelliği ise şirketin amiral gemisi yonga seti olan A14 Bionic‘i kullanacak olması. IP67 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da önceki nesilde olduğu gibi bulunmaya devam edecek. Telefonun 499$ ve 699$ olmak üzere iki farklı modeli bulunacak. Ayrıca siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak. Cihaz, 2021 yılının 2. yarısında piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Infinix Hot 10 Play modeli duyuruldu
Infinix, Hot 10 Play modelini resmi olarak duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Akıllı telefon pazarının mütevazi üreticilerden olan Infinix, geçtiğimiz yıl Hot 10 ve Hot 10 Lite cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket seriye Hot 10 Play versiyonlu bir üye daha ekliyor.
Infinix Hot 10 Play modeli, 6.82 inç büyüklüğünde damla çentikli IPS HD + çözünürlük sunan bir TFT IPS ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan Infinix Hot 10 Play, kullanıcılara ikili kamera kurulumu sunuyor. Bu ikili kurulum, 13MP ana kamera ve yapay zeka destekli bir derinlik algılayıcı sensörde şeklinde sunuluyor.
Gücünü MediaTek Helio G25 işlemciden alan cihaz, birden çok RAM seçeneği (2GB veya 4GB) ve 32GB / 64GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca arka bölümde fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 10W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
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Infinix Hot 10 Play modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,82 inç, 720 x 1640p, TFT
- İşlemci: MediaTek Helio G25
- RAM: 2GB / 4GB
- Depolama: 32GB / 64GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP ana kamera, AI derinlik algılayıcı sensör
- Batarya: 6.000mAh, 10W şarj
- Boyutlar: 171,82 x 77,96 x 8,90 mm
- Ağırlık: Belirtilmemiş
- İşletim Sistemi: Android 10 Go Edition
- Bağlantı: 3,5mm kulaklık girişi, microUSB 2.0
- Renkler: Mavi, Yeşil, Siyah, Mor
- Fiyat: 90 / 105
Mavi, Yeşil, Siyah, Mor renkleri olmak üzere dört farklı renk seçenekleriyle gelen Infinix Hot 10 Play modeli Filipinler’de, 2 GB RAM / 32 GB dahili depolama versiyonu 90 dolar, 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama versiyonu ise 105 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
Son olarak söz konusu cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmadı.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 serisinin 5G’siz ve “ucuz” bir varyantı yakında gelebilir!
Samsung şimdiye kadar yeni Galaxy S21 serisi telefonlarının sadece 5G versiyonlarını duyurdu ancak daha ucuz bir model de yolda gibi görünüyor.
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Hollandalı web sitesi Galaxy Club, Bluetooth SIG veritabanında standart Galaxy S21′in LTE sürümünü buldu. SM-G990F model numarasıyla adlandırılan telefon 5G’yi desteklemiyor gibi görünüyor.
Yalnızca 4G’ye sahip Galaxy S21 muhtemelen standart modelle hemen hemen aynı özelliklere sahip olacak, bu da 6.2 inç 120Hz ekran, üç arka kamera (12MP ana/64MP yakınlaştırma/12MP ultra geniş) ve 4.000 mAh batarya ile geleceği anlamına geliyor. Samsung s21 5G modellerinde hem Qualcomm Snapdragon 888 hem de Samsung Exynos 2100 kullanıyor, bu nedenle 4G sürümünün hangi çipi kullanacağı tam olarak belli değil.
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Samsung Galaxy S21 4G muhtemelen belirli pazarlarda satışa sunulacak
Cihazın 5G modeli 10,000 TL‘den başlıyor ve LTE modelinin biraz daha ucuz olacağını söylemeye gerek yok. Referans olarak, 4G Galaxy S20, 5G sürümünden yaklaşık 2,000 TL daha ucuz.
Görünüşe göre telefon Avrupa için tasarlanmadı. Geçen yılki 4G Galaxy S20 ABD’de piyasaya sürülmediğinden, muhtemelen bu modeli de ABD’de piyasaya sürmeyecek. Bu yüzden, 4G Galaxy S21‘in yalnızca 5G’nin henüz bulunmadığı pazarlarda satılacağı anlaşılıyor.
Galaxy S21 5G serisi şu anda ön siparişe açık ve 29 Ocak’ta da raflardaki yerini alacak. S21 ailesinin 4G versiyonu için ise bir süre daha beklememiz gerekecek gibi gözüküyor.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 6 saat önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 4 gün önce
iPhone SE Plus, 2021’in ikinci yarısında gelecek!
Nokia Quicksilver, Geekbench’te ortaya çıktı!
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