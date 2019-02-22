Nokia MWC’de birçok modelini tanıtacak!

HMD Global, önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde birçok Nokia telefonu tanıtacak. Bu tanıtılacak telefonlar arasında delikli bir ekranla gelen Nokia 6.2’nin de yer alacağı konuşuluyor.

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Nokia 9 PureView tanıtılacak!

Nokia’nın 6.2’yi bu lansmanda piyasaya çıkarmasına kesin gözüyle bakılırken, şirketin odak noktası olacak yeni modeli ise Nokia 9 PureView olacak. Ayrıca şirket, düşük özelliklere sahip telefonlarını da piyasaya sürecek. Bu modellerin, Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus olması bekleniyor.

Nokia 6.2 hakkında çıkan söylentiler, telefonun delikli bir ön kamera yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca 6.2 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olacak cihaz, Snapdragon 636 yonga setini kullanacak. 4 GB RAM ve 6 GB RAM seçenekleri ile karşımıza çıkacak cihaz, 16 MP çift kameraya sahip olacak. İlk olarak Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen cihaz daha sonra Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak.

Nokia 9 PureView hakkında bilinenler ise, 5,99 inç QHD+ bir ekranla geleceği, Snapdragon 845 yonga setini kullanacağı yönünde. Aynı zamanda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının yanında 4.150 mAh batarya kapasitesine