Nokia’yı hatırlamayanınız yoktur. Bir zamanların en revaçtaki cep telefonu üreticisi akıllı telefonların gelmesi ile pazar payında ciddi düşüşler yaşadı. Bu sorunu Windows Phone işletim sistemli Nokia Lumia serisi ile kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı ve battı. Bundan 5 – 6 yıl öncesine kadar akıllı telefonlar çıkarılabilir batarya ile birlikte geliyordu. Bunun yanı sıra tüm telefonlarda 3.5 mm jak girişi de oluyordu. Jak girişi şu anda uygun fiyatlı telefonlarda görülse de çıkarılabilir piller hayatımızdan tamamen çıktı. Nokia burada bir hamle yaparak çıkarılabilir pile sahip Nokia C02‘yi piyasaya sürdü.

Nokia C02, FWVGA+ çözünürlüğe ve 18:9 en boy oranına sahip 5.45 inç büyüklükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekranda LCD bir panel kullanılıyor.

Nokia C02 kaputun altında 1.4 GHz hızında çalışan ismi bilinmeyen bir yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 2 GB RAM ve 32 GB eMMC 5.1 depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 3000 mAh büyüklükte bir pilden alıyor. Pilin çıkarılabilir olması burada devreye giriyor. Yanınızda yedek batarya taşıyarak pil sorununun üstesinden gelebilirsiniz.

Kamera tarafında ise biri önde biri arkada olmak üzere toplamda iki adet kamera bulunuyor. Arka kamera 5 MP çözünürlükte. Ana kameranın yanında bir adet LED flaş bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 2 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

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Nokia C02 Android 12 Go Edition ile birlikte geliyor. Cihaz 2 yıl güncelleme desteği alacak. Bunun yanı sıra akıllı telefon, çift SIM yuvası ve bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor.