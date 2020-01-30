Nokia 9.2 ekran altı kamerayla gelebilir!

Son raporlara göre HMD Global, 2020 pazarında rekabet etme şansını arttırmak için bir sonraki Nokia amiral gemisi akıllı telefonunun lansmanını erteledi. Şirketin rakipleri Snapdragon 865 ile gelirken daha düşük bir işlemci ile gelmek istemediği için böyle bir karar verdiği düşünülüyor.

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Nokia 9.2 gecikmesi şirket açısından ne ifade ediyor?

Nokia‘nın bu gecikmesi HMD‘ye mobil dünyasında bir ilki ortaya çıkarmak için zaman kazandırıyor. Şirketin bir ekran altı kamera üzerinde çalıştığı biliniyor. Eğer başarılı olurlarsa mobil dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacaklar. Bu ekran altı kamerayı ise Nokia 9.2 ile birlikte göreceğimizi tahmin ediyoruz.

Diğer şirketler bizlere daha önceden bu teknolojiden bahsetti. Örneğin Oppo bize ekran altı kamera ile ilgili bazı demolar gösterdi. Ancak şimdiye kadar henüz hazır olmadığını ve uygulamaya koyamayacaklarını vurguladılar. HMD Global bu konuda bir ilke imza atıp bu teknolojiyi hayata geçirebilir ve yeni Nokia telefonlarda görebiliriz. Yine de şu anda sadece test aşamasında olduklarını söylüyorlar. Testten geçemez ise diğer şirketler gibi rafa kaldırabilirler.

Nokia 9.2, Nokia 9‘un başarısız arka çoklu kamera kurulumundan vazgeçecek ve bunun yerine daha geleneksel bir düzenleme yapmayı tercih edecek. Böylece bu artık ayırt edici bir özellik olmayacak. Şirket bu yüzden yeni teknolojiler hayata geçirmeyi planlıyor. Ekran altı ön kamera ise bunlardan biri.