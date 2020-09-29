Akıllı Telefonlar
Nokia 9.3 Pureview, kasım ayında tanıtılabilir
NokiaPowerUser’ın iddiasına göre, HMD Global, kasım ayında gerçekleştireceği bir etkinlikle Nokia 9.3 Pureview modelini tanıtacak. HMD Global, son yıllarda ağırlıklı olarak daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar üzerine yoğunlaşıyor. Şirket, bir yıldan fazla bir süredir amiral gemisi sınıfında bir akıllı telefon duyurmadı.
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2020 yılına yakışır bir amiral gemisi olacak
Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 6.3 inç QHD+ P-OLED ekran, 120Hz tazeleme oranı, ekrandan parmak izi okuyucu ve 5G desteği ile gelmesi beklenen Nokia 9.3 Pureview; 2020 yılına yakışır bir amiral gemisi olacak gibi görünüyor.
Şirket şu ana kadar amiral gemisi modellerinden yana pek de şanslı sayılmaz. Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 Pureview gibi üst seviye modeller ile başarıya ulaşamayan şirket; düşük ve orta seviye akıllı telefonlarda daha başarılı oldu. Şirketin giriş ve orta seviye telefonlara odaklanmayı, geçtiğimiz günlerde Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 modellerini tanıtarak devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Şirket, Nokia 9.3 Pureview ile üst seviye akıllı telefonlarında yaşadığı şanssızlığa bir son verme peşinde.
Nokia 7.3 5G modeli de duyurulabilir
Aynı etkinlikte, Qualcomm Snapdragon 690 5G yonga seti kullanıldığı iddia edilen Nokia 7.3 5G modelinin de duyurulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google, üçüncü parti uygulama mağazalarına kolaylık sağlayacak
Android, diğer popüler mobil işletim sistemlerinin aksine, her zaman üçüncü parti uygulama mağazalarının yüklenmesine izin veriyor. Birçok Android cihaz, kutusundan birden fazla uygulama mağazasıyla çıkabiliyor. Android 12 ile birlikte, üçüncü parti uygulama mağazalarının kurulumu ve kullanımı daha da kolaylaştırılacak.
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Epic Games – Google davası
Fortnite’ın sahibi olan Epic Games, bu yılın başlarında, oyununu Google Play Store’dan çekmişti. Haksız faturalandırma, haksız rekabet gibi suçlamalarda bulunarak, Google’a dava açmıştı. Bu durumun Google’ın söz konusu kararı almasında etkili olduğu düşünülüyor.
Google’dan konu ile ilgili açıklama geldi
“Her mağaza kendi işleyişine karar verebilir. Biz bu konuda çok açığız. Bu açıklık; bir geliştirici Google iş şartları üzerinde anlaşma sağlamasa bile, geliştiriciye ait uygulamanın Android platformunda her halükarda dağıtabileceği anlamına geliyor. Örneğin, Fortnite’ın doğrudan Epic Games’in mağazasından veya Samsung‘un Galaxy Store’u dahil diğer uygulama mağazalarından edinebilmesinin nedeni budur.
Bazı geliştiriciler, cihazlarına başka bir uygulama mağazası yüklediklerinde, kullanıcı deneyimini nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda bize geri bildirimde bulundular. Bu geri bildirimlere yanıt olarak, Android 12’de, Android’in uyguladığı güvenlik önlemlerinden ödün vermeden, kullanıcıların cihazlarında diğer uygulama mağazalarını kullanmalarını daha da kolaylaştırmak için değişiklikler yapacağız.”
Android 11’de uyarı mesajı ile karşılaşılıyor
Bugün itibarıyla, Android 11’e üçüncü parti bir uygulama mağazası kurmaya çalışıldığında, bir uyarı mesajı beliriyor. Google, bu durumun öncelikle kullanıcıları korumak amacıyla var olduğunu belirtiyor. Android 12 ile birlikte neler değişeceği merak konusu.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord modeli için OxygenOS kapalı beta süreci başlıyor
OnePlus, yazılım güncellemelerini üç adımda gerçekleştiriyor; kapalı beta, açık beta ve final sürümü. Şirket, OnePlus Nord modeli için OxygenOS kapalı beta kayıtlarını açmış durumda.
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OnePlus, kapalı beta programına 200 kişiyi kabul edecek
Her zaman olduğu gibi, kapalı beta kararı da resmi OnePlus forumu üzerinden paylaşıldı. Az sayıda kişinin katıldığı kapalı beta programında, kullanıcılar tarafından oluşturulan geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeler yapılıyor. Kapalı beta programına katılabilmek için, bir OnePlus Nord sahibi olmanız tek başına yeterli olmayacak. OnePlus’ın konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde;
“Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz kapalı beta süreçlerinin en kalabalığıyla karşınızdayız. Bu kez 200 kişinin katılacağı bir kapalı beta sürecini başlatıyoruz. Seçilecek olan 200 katılımcının gerekli şartları sağlamaları gerekiyor. Ayrıca, kapalı beta programında veri kaybına uğrayabileceğinizi de belirtmek isteriz. İstenilen gereklilikler;
♦ OnePlus Nord kullanıcısı olmak.
♦ ‘OnePlus Community‘ üyesi olmak.
♦ Slack platformu üzerinden OnePlus ekibiyle sürekli bir şekilde iletişim kurmaya ve geri bildirimde bulunmaya istekli olmak.”
Yapılacak olan kapalı beta programının, OxygenOS için şimdiye kadar yapılan en büyük kapalı beta programı olduğunu öne süren şirket, küçük bir dil sürçmesi yaşamış oldu. OnePlus 8 ve OnePlus 7T modelleri için gerçekleştirilen kapalı beta programlarına 250 kişi katılmıştı.
Halihazırda bu şartları karşılıyorsanız, buraya tıklayarak kapalı beta sürecine kayıt oluşturabilirsiniz. Gizlilik sözleşmeleri ve çeşitli anlaşmaları imzalamak durumunda kalacağınızı da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T serisinin fiyatları belli oldu!
Xiaomi Mi 10T serisi, markanın Çarşamba günü düzenleyeceği lansman ile resmi olarak tanıtılacak. Fiyat/performans düzeyiyle iddialı olacağı tahmin edilen telefonların merak edilen fiyat detayı ise sonunda netlik kazandı!
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Xiaomi Mi 10T serisi, uygun fiyat düzeyi ile dikkat çekecek!
Geçtiğimiz günlerde detaylı teknik özellikleri ortaya çıkan serinin fiyatı hakkında çeşitli spekülasyonlar bulunuyordu. Twitter’da isabetli tahminleriyle bilinen Sudhanshu1414 kullanıcısı, Mi 10T serisinin önerilen satış fiyatlarını paylaştı. Buna göre, serinin başlangıç modeli olan Xiaomi Mi 10T Lite 300 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Mi 10T’nin 500 Euro’dan satışa sunulacağını belirten Twitter hesabı, kamera odaklı Pro versiyonunun ise 550 Euro’dan başlayacağını ifade etti.
Xiaomi Mi 10T Pro modeli, özellikle güçlendirilmiş arka kamera performansı ile ilgi çekmeye çalışacak. 6.67 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefonda 144Hz ekran tazeleme hızı bulunacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Mi 10T Pro, 8 GB LPDDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama ile destekleniyor. Arka kamera tarafında ise 108+13+5 megapiksel çözünürlüklü sensör paketine OIS destek veriyor. Ön yüzünde 20 megapiksellik bir kameraya sahip olan telefon, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile dikkat çekiyor.
Serinin standart modeli Mi 10T ise kamera ve depolama tarafında küçük değişiklikler ile geliyor. Ekran, işlemci ve RAM detayları korunurken, 256 GB depolama seçeneği bu telefonda yer almıyor. Ayrıca telefonun üçlü arka kamera paketine 64 megapiksel çözünürlüklü bir sensör ev sahipliği yapıyor. Pro versiyonda yer alan OIS desteğinin Mi 10T’de bulunmadığını belirtelim.
Henüz detayları tam olarak öğrenilemeyen Xiaomi Mi 10T Lite da orta-üst seviye özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Qualcomm Snapdragon 700G serisi bir işlemciye sahip olacağı belirtilen telefonda 5G desteğinin yanı sıra 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri bulunacak. Bu telefon ile ilgili daha detaylı bilgiyi ise 30 Eylül’deki tanıtımda öğrenebileceğiz.