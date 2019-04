Nokia 9 PureView parmak izi okuyucusu sakızla açılıyor!

Nokia’nın amiral gemisi Nokia 9 PureView ‘in parmak izi sensörünün, başka kişiler hatta cisimlerle açılabildiği ortaya çıktı!

Nokia’nın bu senenin başında tanıtımını yaptığı yeni akıllı telefonu, son zamanlarda kullanıcılardan pek çok tepki almıştı. Kullanıcıların en çok dikkatini çeken ve yüksek beklenti ile satın aldıkları beşli kameradan hatalı resim dosyalarının ortaya çıkması ve parmak izi okuyucusunun yavaş çalışması gibi sorunlar, gelen güncelleme ile çözülmüştü. Şimdi de cihazın üçüncü şahısların eline geçmesiyle büyük sorun yaratacak güvenlik problemi ortaya çıktı.

Here is my Nokia 9 Fingerprint sensor issue, phone can be unlocked using a chewing gum packet or someone else's finger. Even unlocked with a coin or leather gloves. Please do help me get my Nokia 9 sorted. pic.twitter.com/Thce3nB2fr

— Decoded Pixel (@decodedpixel) April 21, 2019