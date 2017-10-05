HMD Global tarafından hayata döndürülen Nokia’nın yeni amiral gemisinin fiyatı belli oldu. HMD Global’ın fiyatlandırma konusunda mütevazi davrandığını söylemek ise çok güç.

HMD Global, Nokia’yı hayata döndürüp, kayda değer satış rakamları elde ederek ciddi bir başarı elde etti. HMD Global’ın İngiltere’de büyük bir etkinlikte tanıttığı amiral gemisi Nokia 8 gerçekten etkileyici özelliklere sahip.

10 nm mimarisi ile üretilen 8 çekirdekli Snapdragon 835 yongası, 1440 x 2560 piksellik Gorilla Glass 5 destekli 5.3 inç ekranı, 4 ve 6 GB RAM opsiyonları ile 64 ile 128 GB arasında değişen saklama alanı, arka kısımda 13 MP; ön kısımda çift LED flaşlı 13 MP kamera ve alüminyum gövde, parmak izi sensörü, 3090 mAh’lik batarya gibi donanım kalemleri tüm ihtiyaçları karşılamak için fazlasıyla yeterli.

Yine de Nokia 8’in fiyatı için “uygun” ibaresini kullanmak zor görünüyor. Çinli üreticiler yükselişteyken ve Samsung ve Apple gibi rakipleri piyasaya cirit atarken Nokia 8, Türkiye’deki kullanıcılardan 3300 TL talep ediyor. Cihazın Avrupa fiyatı ise 700 dolar seviyesinde konumlanmıştı.