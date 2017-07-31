Nokia 8’in Gerçek Görüntüleri İnternete Sızdı

İşte Nokia 8’in prototipi.

Finlandiyalı Nokia‘nın yeniden akıllı telefon piyasasına giriş yapmayı planladığı ilk amiral gemisi Nokia 8 için görseller sızdı. Üstelik bu seferkiler sızan bilgilere göre konsept tasarımcılar tarafından bilgisayarda hazırlanmış rendelar dediğimiz görseller değil tamamen gerçek hayattan çekilmiş görüntüler.

HDM Global ve Nokia ilk Android tabanlı telefon serisini çıkartırken elbette gözleri üstüne çeken Nokia 8, arkasında yeni anlaştığı lens firması Zeiss‘in markası olmadığı için prototip olduğu öne sürülen şekli ile bizlere neye benzeyeceği yönünde yeni bilgiler sundu. Ön tarafta fiziksel bir ana ekran tuşu bulunan telefonun bu tuş üzerinde parmak izi sensörü olacağı da tahmin ediliyor. Arka kısımda çift kamera bölümü belli olduğu gibi cihazın hibrit çift SIM destekli olacağı da kesinleşti. Yani bu şekilde kullanıcılar ister iki SIM kartını aynı anda isterse microSD ve SIM kart kullanabilecekler.