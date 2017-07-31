Nokia 8’in fiyatı da belli oldu

Nokia’nın Android’li ilk amiral gemisi Nokia 8’in fiyatı ortaya çıktı.

Dün gerçek görsellerinin bulunduğu prototipi internete düşen Nokia 8 için olası fiyatı ve resmi lansman tarihi de belli oldu. Hem Android hem de Nokia severlerin hevesle bekleyip merakettiği Nokia 8 açıklanan bilgilere göre 16 Ağustos’ta yani yaklaşık 2 hafta sonra duyurulacakmış.

Dedikodulara göre HMD Global, Android işletim sistemli ilk amiral gemisi Nokia 8’i oldukça uygun bir fiyattan satacakmış. Hatta telefonun daha önceki tahmini rakamların da altında bir etiket fiyatı bizleri bekliyormuş. Buna göre Nokia 8’in fiyatı 600€ olacak. Öte yandan Vodafone Romanya telefonun siyah rengini 517,42€’dan satışa koydu.