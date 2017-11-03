Nokia 8 İncelemesi

Nokia 8 incelemesi karşınızda! HMD Global’ın Nokia isim haklarını alarak üretime geçmesi ve çağdaş Android telefonlar üretmeye başlamasının üzerinen aylar geçti. Giriş seviyesini aşan Nokia, Nokia 8 modeliyle zirveyi hedefliyor.

Tüm dünyada bugüne kadar en çok telefon satmış markalardan olan Nokia, bir diğer Finlandiyalı şirket HMD Global ile tekrar sahalara dönüyor. Nokia’nın isim haklarına sahip olan HMD Global üst seviye Nokia 8 ile devler ligine çıkıyor.

Nokia 8 kullanıcılara şu an için en güçlü birkaç mobil işlemciden bir tanesi olan Qualcomm Snapdragon 835 ile sunuluyor. Hem temel işlemci performansı hem de grafik gücü anlamında neredeyse rakipsiz olan Snapdragon 835 önceki nesillerdeki tepe işlemcilere göre de çok daha az ısı sorunu yaşatıyor; Nokia’nın bu modeli açısından ise hiçbir sorun çıkartmıyor.

Bu güçlü işlemciyi 4 GB bellekle destekleyen Nokia 8, kusursuza yakın bir çoklu işlem gücü sunuyor. Üst seviye akıllı telefonların standardı haline gelen 64 GB depolama alanını da kullanıcılara sunan Nokia 8 kağıt üzerinde temel yeterlilik ve gereksinimler açısından herhangi bir eksiğe sahip değil.

Nokia 8 ve Zeiss ile işbirliği

Biri siyah beyaz ötekisi ise renkli iki ana kamera sistemine sahip olan Nokia burada eski iş ortağı Zeiss’ın ismini de öner çıkartıyor. Lazer netleme sistemine sahip 13 megapiksellik f/2 diyafram açıklığına sahip kamera sistemi net fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Çift kamera ile canlı odaklama gibi özelliklerden de faydalanabiliyorsunuz.

Üründeki ön kamera da ana kamera ile aynı özelliklere ve 4K Ultra HD video çekebilme yeteneğine sahip. Bunun yanında Bothie isimli ön ve arka kamerayı aynı anda kullanarak kendinden kolajlı fotoğraf çekmenize yarayan bir özellik de basit kamera arayüzüne entegre edilmiş.

Yalnızca en yüksek işlemciyi, önemli miktarda bellek ve depolama alanıyla bir araya getirerek bu işerin çözülmeyeceğini öğreneceği bir model olan Nokia 8, kamera konusunda kendisini geliştirmesi gereken ama yüksek performanslı bir ürün olarak karşımızda. Bu arada önemli bir ek olarak yakında Android Oreo güncellemesi alacak olan bu akıllı telefona gelecek güncelleştirmeyi de sizin için denedik. Farkları burada görebilirsiniz.