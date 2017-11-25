Nokia 8 İçin Android 8.0 Oreo Yayınlandı!

Nokia’nın bir süredir Beta testinde olan Android 8.0 Oreo güncellemesi nihayet tüm cihazlara final sürümü olarak dağıtılmaya başlandı.

Uzun bir aradan sonra HMD Global çatısı altında satışa çıkan Nokia ürünlerin şu anda en güçlü cihazı olan Nokia 8, bir süredir beta testinde olan Android 8.0 Oreo sürümünü almaya başladı. İlk olarak anavatanı Finlandiya’da başlayan güncelleme dağıtımı Avrupa genelinde iyice yayılmaya başlandı.

Yaklaşık olarak 1.5 GB bir veriye sahip olan Oreo, beraberinde Kasım ayı güvenlik güncellemesini de getiriyor. Böylece Nokia 8 cihazları hem güncel hem de en güvenli Android cihazlarından biri oluyor.

Kamera Sorunu Düzeldi mi?

Yukarıdaki Nokia 8 incelememizde Berkin Bozdoğan’ın da bahsettiği gibi kamera konusunda sorunları olan Nokia 8, Zeiss optiklere ve çift kamera yapısına rağmen çekimlerde yetersiz kalma ve gecikmeler yaşıyordu. Nokia 8’e gelen bu Oreo güncellemesi ise söz konusu kamera sorunlarını ortadan kaldırdığı söyleniyor.

Android Oreo Nokia 8’e Hangi Yenilikleri Getiriyor?