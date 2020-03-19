Nokia 8.3, en ucuz 5G’li telefon olarak tanıtıldı!

Bir süredir giriş seviyesi akıllı telefonlara ve tuşlu modellere yoğunlaşan Nokia, bugün düzenlediği online lansman ile yeni modellerini duyurdu. Markanın güncel amiral gemisi modeli olan Nokia 8.3, en uygun fiyatlı 5G desteğine sahip akıllı telefon olarak dikkat çekiyor!

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Nokia 8.3, 5G desteği ve dörtlü arka kamerasıyla duyuruldu

Markanın 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonu olan Nokia 8.3, 6.81 inç boyutundaki bir Full HD+ IPS ekran ile geliyor. Oldukça geniş boyutlu ekran, adaptif HDR desteği sayesinde ışık yoğunluğuna bağlı olarak kontrastı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Gücünü entegre 5G modemli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonda 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama alanı da artırılabiliyor.

Kamera tarafında ZEISS işbirliğiyle geliştirilmiş dörtlü arka kamera paketi kullanan Nokia 8.3, 64 megapiksel çözünürlüklü bir ana sensöre ev sahipliği yapıyor. f/1.89 diyafram açıklığına sahip sensöre; 12 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera destek oluyor.

Video tarafında yazılımsal desteğin ön planda olduğu belirtilen telefonda 4K video kaydının yanı sıra sinematik mod ve aksiyon kamerası gibi farklı kayıt modları da bulunuyor. Cihazın ekran deliğinin altında ise 24 megapiksel çözünürlüklü bir ön kameraya yer verilmiş.

Parmak izi sensörü güç tuşuna entegre edilen Nokia 8.3 5G’nin 4.500 mAh kapasiteli bataryası, 18W hızlı şarj desteği ile kısa süre içerisinde şarj oluyor. Android 10 işletim sistemine sahip telefonun Android One desteği de dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Fiyat tarafında 599 Euro’luk bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkan cihazın bahar aylarında satışa çıkacağını belirtelim.