Akıllı Telefonlar
Nokia 8.3, en ucuz 5G’li telefon olarak tanıtıldı!
Bir süredir giriş seviyesi akıllı telefonlara ve tuşlu modellere yoğunlaşan Nokia, bugün düzenlediği online lansman ile yeni modellerini duyurdu. Markanın güncel amiral gemisi modeli olan Nokia 8.3, en uygun fiyatlı 5G desteğine sahip akıllı telefon olarak dikkat çekiyor!
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Nokia 8.3, 5G desteği ve dörtlü arka kamerasıyla duyuruldu
Markanın 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonu olan Nokia 8.3, 6.81 inç boyutundaki bir Full HD+ IPS ekran ile geliyor. Oldukça geniş boyutlu ekran, adaptif HDR desteği sayesinde ışık yoğunluğuna bağlı olarak kontrastı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Gücünü entegre 5G modemli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonda 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama alanı da artırılabiliyor.
Kamera tarafında ZEISS işbirliğiyle geliştirilmiş dörtlü arka kamera paketi kullanan Nokia 8.3, 64 megapiksel çözünürlüklü bir ana sensöre ev sahipliği yapıyor. f/1.89 diyafram açıklığına sahip sensöre; 12 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera destek oluyor.
Video tarafında yazılımsal desteğin ön planda olduğu belirtilen telefonda 4K video kaydının yanı sıra sinematik mod ve aksiyon kamerası gibi farklı kayıt modları da bulunuyor. Cihazın ekran deliğinin altında ise 24 megapiksel çözünürlüklü bir ön kameraya yer verilmiş.
Parmak izi sensörü güç tuşuna entegre edilen Nokia 8.3 5G’nin 4.500 mAh kapasiteli bataryası, 18W hızlı şarj desteği ile kısa süre içerisinde şarj oluyor. Android 10 işletim sistemine sahip telefonun Android One desteği de dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Fiyat tarafında 599 Euro’luk bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkan cihazın bahar aylarında satışa çıkacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A41 resmi olarak duyuruldu!
Samsung Galaxy A41, bu yılın başlarında sızıntı olarak ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy A41, resmi olarak Japonya‘da duyuruldu. Cihazın Haziran ayında piyasaya sürüleceği öngörüldüğünden bu sadece bir ön duyuru özelliği taşıyor.
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Samsung Galaxy A41 hangi teknik özelliklerle gelecek?
Samsung Galaxy A41, A40 modeline göre daha büyük olan 6.1 inçlik FHD+ Süper AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranında su damlası çentiğine yerleştirilmiş 25 MP değerinde bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, A40 modelinden farklı olarak bu sefer ekran altı parmak izi okuyucusu ile gelecek. A40‘da parmak izi okuyucusu cihazın arka tarafında bulunuyordu.
Galaxy A41 kamera dizilimi, son çıkan A serisi telefonlardan farklı olarak tek bir dikey çerçeve ile geliyor. Kameraların özelliklerine gelirsek, cihazda 48 MP büyüklüğünde bir ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP değerinde derinlik algılayıcı sensör bulunuyor olacak.
Galaxy A41, Helio P65 yonga seti ile birlikte gelecek. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Telefon batarya tarafında 15W değerinde hızlı şarjı destekleyen 3.500 mAh‘lik bir pil ile geliyor olacak. A41‘de ayrıca su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olan IP68 serfitikası da bulunuyor.
Galaxy A41 muhtemelen One UI 2.0 arayüzüne bağlı Android 10 ile piyasaya sürülecek. Renk seçeneklerine gelecek olursak, cihazın üç farklı renk seçeneği bulunacak. Bu renk seçenekleri mavi, siyah ve beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatlandırma hakkında ise henüz bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 şimdi de konum servisleri ile sorun yaşıyor.
Samsung‘un bu yıl çıkardığı amiral gemisi telefon Galaxy S20 sorunlardan kurtulamıyor. Wifi, pil ve kamera konularında kullanıcılarından olumsuz deri dönüş alan firmanın şimdi ki derdi ise konum servisleri.
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Navigasyon uygulamaları verimli çalışmıyor.
Twitter üzerinden bir kullanıcının ilk olarak duyurduğu sorun, zamanla fark edilmeye başlandı. Şöyle ki, Samsung Galaxy S20 ailesinin fertleri konum servislerini tam anlamıyla çalıştıramıyor. Waze ve Google Maps gibi uygulamalar, Galaxy S20 cihazlarında zayıf ve yavaş bir şekilde çalışıyor. Tam konum verememe uygulamaların kitlenmesi gibi sorunlarla karşılaşan kullanıcılar, telefonu yeniden başlatmanın bir çözüm olmadığını da kaydediyor. Bazı kullanıcılara göre 5G‘den LTE moda geçiş sorunu kısmen çözüyor. Ayrıca bu durum bazı karşısında bazı kullanıcılar cihazın konum servislerini bazı uygulamalar sayesinde teste tuttu. Bu testler sonucunda ise cihazın GPS modülünün uydu ile olan bağlantılarını güçlü kuramadığı resmileşti. Harita uygulamalarını verimli kullanamayan kullanıcılar merakla Samsung‘un yapacağı düzeltmeyi bekliyorlar.
Şu günler de Wifi, kamera ve batarya konularında yaşanan sıkıntılar için güncelleme yayınlayacak olan Samsung, bu navigasyon sorunu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre bu sorun yazılımsal. Yani Samsung, uzaktan bir güncelleme ile bu sorunu halledebilecek seviye de ancak daha önce bahsettiğimiz gibi, bu konuda bir açıklama yer almıyor. Aynı zamanda bu sorunun ülkemizde yaşanıp yaşanmadığı ile alakalı herhangi bir bildirim yapılmadı.
Akıllı Telefonlar
Honor 30S, 30 Mart’ta geliyor!
Geçtiğimiz hafta birkaç farklı renk seçeneğiyle görülen Honor 30S modelinin lansman tarihi belli oldu. Cihaz, 30 Mart tarihinde resmi lansman ile tanıtılacak. Tanıtım tarihi, Çin sosyal ağı Weibo üzerinden duyuruldu. Duyurulan mesajda ayrıca Honor 30S‘in 5G destekli olacağı doğrulandı.
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Honor 30S hangi özellikler ile birlikte gelecek?
Elimizde telefonun özellikleriyle ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, Honor tarafından paylaşılan bir görüntüye göre Honor 30S çentiksiz bir ekran ile gelecek. Geçtiğimiz haftalarda cihazla ile ilgili çeşitli sızıntılar paylaşmıştık. Bunlardan başlıcaları cihazın Kirin 820 SoC ile birlikte gelecek olmasıydı. Kirin 820, 5G destekli bir yonga seti olması ile orta segmentte oldukça rekabetçi bir yonga seti olarak görünüyor. Bunun haricinde hem elimizdeki renderlardan hem de sızıntılardan cihazın dörtlü kamera dizilimine sahip olacağını biliyorduk.
Honor 30S, tasarım olarak V30 serisine benzemekle birlikte ona ek olarak arka tarafta yeni bir modül bulunduruyor. Cihazın şarj özelliğine gelicek olursak, 10V ve 4A olmak üzere 40W‘lık bir hızlı şarj ile gelecek. Geçtiğimiz günlerde sızan birkaç görüntü ile birlikte cihazın beyaz ve turuncu olmak üzere en az iki farklı renk seçeneği ile geleceği doğrulanmıştı.
Cihaz ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz.