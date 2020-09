Nokia 7.3 tasarım detayları sızdırıldı!

Nokia 7.3 orta seviye akıllı telefon rekabetinde alternatif olmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni uygun fiyatlı orta seviye cihazının tasarım detayları sızdırıldı.

Akıllı telefon dünyasında çıkarttığı alternatifler ile daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve eski günlerine dönmek isteyen Nokia, yeni uygun fiyatlı 5G özellikli model çıkarmaya hazırlanıyor. Nokia 7.3 ile birlikte son dönemde artan 5G özellikli telefonlar arasına yeni bir yarışmacı sokmak isteyen firmanın yeni modelinin tasarım detayları sızdırıldı. Twitter‘da yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Steve H.McFly (OnLeaks), Nokia‘nın yeni cihazından gelen sızıntıları takipçileri ile paylaştı. İpeeWorld ile birlikte sızıntıları paylaşan McFly, cihazın neredeyse her açıdan görmemizi sağlayan bütün görselleri ortaya çıkardı.

Here comes your first look at the #NOKIA 7.3!

As usual, 360° video + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of new Partner @IpeeWorld -> https://t.co/TfkknG9FjM pic.twitter.com/SzVWk4IbCN

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 24, 2020