Nokia 6 (2018) ve Nokia 9’un Detayları Ortaya Çıktı!

Nokia’nın orta seviye telefonu Nokia 6’nın yenilenmiş versiyonu ile yeni Nokia 9’un detayları ve tanıtım tarihleri ortaya çıktı.

HMD Global ile Android ekosistemi üzerinden dönüş yapan efsnaevi Finlandiya mobil cihaz markası Nokia, 2018 yılında sağlam giriş yapmayı planlıyor. Yeni ve gelişmiş telefonu Nokia 9 ile beraber orta seviye cihazı Nokia 6’yı da yenileyecek olan HMD, bu iki telefonun 2018 başarısını katlamak istiyor.

Nokia 6’da Snapdragon 400 serisi yerine 600 serisi yonga setine yer vererek güçünü katlamayı planlayan firma, bellek ve depolama için de güncelleme yaparak 4 GB RAM ve minimum 32 GB depolama alanına yer verecek. Nokia 9 tarafında ise Snapdragon 835 ve 845 sesleri yükselirken QHD çözünürlüğünde büyük bir ekran söylentisi artıyor.

Aynı zamanda 19 Ocak tarihinde bir etkinlik yapacağı ve yeni nesil Nokia’ları bu etkinlik ile duyuracağı söylenen HMD Global’in Nokia adına 2018 yılına hızlı bir giriş yapacağı da konuşuluyor.