Akıllı Telefonlar
Nokia 1.4 uygun fiyatıyla duyuruldu.
Nokia’nın özellikle giriş seviyesindeki yeni temsilcisi Nokia 1.4, uygun fiyatı ve Android Go işletim sistemiyle duyuruldu. Snapdragon 215 ile gelen telefonun, fiyatı 99 Euro.
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Bir dönemin efsane telefon markası Nokia, akıllı telefonların yükselişiyle beraber sorunlar yaşamış ve piasadaki hakimiyetini kaybetmişti. Finli teknoloji markası, bundan birkaç yıl önce telefon departmanını HMD Global isimli bir şirkete satarak bu çatı altında ürünler çıkarmaya başladı. HMD ile oldukça başarılı işlere imza atan Nokia, şimdi de giriş seviyesi için yeni bir modelle geliyor. Nokia 1.4, akıllı telefonlardan çok fazla bir beklentisi olmayan kullanıcılar için uygun fiyatı ve makul özellikleri ile geliyor.
Nokia 1.4
Telefon, şirketin özellikle fiyatı önemseyen kullanıcılar için Android Go işletim sistemiyle piyasaya sürdüğü bir model. Android Go, düşük performanslı cihazların, sorunsuz bir deneyim yaşaması için tasarlanmış bir işletim sistemi. Bu işletim sistemi sayesinde kullanıcılar telefonlarında daha hafif bir yazılım kullanarak, daha verimli kullanabiliyor. Özellikle Nokia 1.4 gibi zayıf modeller için bu durum oldukça önemli. Bunun dışında 6,5 inç HD+ çentikli bir tasarım ile gelen telefon; Qualcomm Snapdragon 215 işlemci kullanıyor. 16 GB, 32 GB, ve 64 GB şeklindeki üç depolama seçeneğine 1 GB, 2 GB ve 3 GB RAM eşlik ediyor. 8 MP + 2 MP arka kamera, 5 MP ön kamera bulunan model, 4G bağlantı destekliyor ve kutudan Android 10 Go ile çıkıyor. Batarya tarafında ise 4,000 mAh büyüklüğünde 5W şarj desteğine sahip. Batarya kapasitesi her ne kadar oldukça ideal olsa bile; 5W şarj yavaş kalacağından telefonu uzun süre şarjda bekletmeniz gerekebilir. Özellikle konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Motorola Edge S iki dakika içinde tükendi
Tüm Özellikleri
|Nokia 1.4
|İşletim sistemi: Android 10 Go
|İşlemci:
Qualcomm Snapdragon 215
Adreno Grafik
|Ekran
6.51 inç HD+ IPS LCD
|Arka Kamera
8MP + 2MP
Ön Kamera
5 MP
|5.000 mAh 5W (sözde) hızlı şarj
|1 / 2 / 3 GB RAM 16/ 32 / 64 GB depolama
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 Lite 5G detayları TENAA üzerinde ortaya çıktı
OPPO Reno5 Lite 5G modeli üzerinde çalışmalar olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihaz Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’dan sertifika aldı. PELM00 model numarasına sahip olan cihazın bazı teknik özellikleri görmek mümkün hale geldi.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Oppo Reno5 Pro Plus global lansmanı yaklaşıyor
OPPO Reno5 Lite 5G teknik özelliklerinin bir kısmı belli oldu
OPPO Reno5 Lite 5G modeline ait telefonun ön ve arka yüzünü gösteren görseller ortaya çıktı. Akıllı telefon 160.1 x 73.4 x 7.8 mm boyutlarında olacak. Görsellere göre cihazın sol tarafında ses ayar tuşları, sağ tarafında ise açma kapama tuşu mevcut. Telefonun ön yüzü net belli değil. Bu nedenle telefonun su damlası çentikli mi yoksa delikli yapıda mı bir ön kameraya sahip olacağı belli değil. Arka tarafta ise 3 veya 4 adet kameraya sahip olacak gibi. Ayrıca parmak izi sensörünün cihazın arka tarafında ya da power tuşunda olmama olasılığı yüksek. Parmak izi sensörünün telefonun ekranına gömülü olacağı düşünülüyor.
Reno5 Lite 5G’nin hangi chip setten gücünü alacağı, depolama ve bellek kapasitesinin ne olacağı bilgisi mevcut değil. Ancak TENAA üzerindeki sertifikasyon bilgilerine göre akıllı telefon 6,43 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak ve Android 11 işletim sistemi ile çalışacak.
OPPO Reno5 Lite 5G, enerjisini 30 W hızlı şarjı destekleyen 4.220 mAh kapasiteli pilden alacak. Telefon TENAA ve 3C sertifikalarını aldığı için bu ayın sonunda piyasaya çıkması olasılığı yüksek. Piyasaya çıktığında merak konusu olan diğer teknik özelliklerini ve satış fiyatını da öğrenmiş olacağız.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Edge S iki dakika içinde tükendi
Motorola Edge S, iki dakikadan kısa sürede 10 bin adet satmayı başardı. Bir dönemin efsane firması, efsane bir ürünle küllerinden doğdu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Motorola, bir dönemler telefon pazarındaki en büyük üreticilerden biriydi. Ancak şirket tıpkı Nokia gibi, akıllı telefonlara dönüşüm esnasında geride kalmış, daha sonradan piyasadan adeta silinmişti. İlk olarak Google’a satılan Motorola, ardından tekrar elden çıkarılmış ve Lenovo çatısı altında yoluna devam etmişti. Lenovo Moto markası altında fiyat, performans anlamında başarılı modeller çıkaran şirket, popüler G serisiyle tüketicileri kazanmayı başardı. Ancak akıllı telefon piyasasında rekabet uç noktalarda ve diğer Çinli üreticiler, fiyat politikalarında çok agresif. Bu rekabette geri kalmak istemeyen şirket, Motorola Edge S adında yeni bir model tanıttı. Qualcomm Snapdragon 870 kullanan ilk akıllı telefon olan Edge S, özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekerken, satış başarısı anlamında da yüzleri güldürmeyi başardı.
Motorola Edge S iki dakika içinde tükendi
6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği 300 dolara satılan Motorola Edge S, adeta bir amiral gemisi katili. Özellikle oldukça uygun fiyat ve tepe model özelliklere sahip olan telefon, şirketin açıkladığı verilere göre iki dakikadan kısa bir süre içerisinde 10 bin adet sattı. Bu satışları her sene daha da düşen şirket için oldukça önemli bir başarı. Motorola, uzun süredir düşen satışların ardından nihayet müşterilerine hitap etmeyi başarmış oldu. Ülkemizde de oldukça merak edilen telefonun, Türkiye’de satılıp satılmayacağı ise merak konusu. Motorola Edge S teknik özellikler ise şöyle;
|Motorola Edge S
|İşletim sistemi: Android 11
|İşlemci:
Qualcomm Snapdragon 870 (7nm)
Adreno 650 Grafik
|Ekran
6.7 inç FHD IPS LCD
|Arka Kamera
64 MP + 8MP + 2MP + TOF
Ön Kamera
16 MP + 8 MP
|5.000 mAh 20W hızlı şarj
|6 / 8 GB RAM 128 /256 depolama (UFS 3.1)
Göz atmak isteyebilirsiniz: OneDrive, yeni bir tasarımla beraber 8K video desteğine kavuştu
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy XCover 5 modelinin özellikleri ortaya çıktı
Samsung, dayanıklılık odaklı akıllı telefon serisinin son modeli Galaxy XCover 5’i geçtiğimiz yıl ocak ayında duyurmuştu. Cihaz daha önce Geekbench ve FCC (Federal İletişim Komisyonu) ‘de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Sudhanshu Ambhore isimli Twitter hesabı Galaxy XCover 5 modelinin temel özelliklerini paylaştı.
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Samsung Galaxy XCover 5 modelinin iddia edilen teknik özellikleri neler?
Samsung Galaxy XCover 5, 1600 x 900 piksel HD + çözünürlüklü 5,3 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte telefonun gücünü alacağı işlemci ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Önceki Geekbench sızıntısına göre Exynos 850 yonga seti ve Android 11 işletim sistemi ile çalışacak. Son sızıntıya göre cihaz 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile gelecek.
Akıllı telefon ayrıca 15 W şarjı destekleyecek 3.000 mAh kapasiteli bir pilden enerjisini alacak. Sudhanshu Ambhore hesabının Tweet’ine göre Galaxy XCover 5, kamera tarafında 16MP ana ve 5 MP ön kamera ile piyasaya çıkacak. Kamera konusunda daha fazla ayrıntı mevcut değil.
Bağlantı noktasındaki bilgilere göre telefon 4G LTE desteği sunacak ve USB Type-C portuna sahip olacak. Galaxy XCover 5’in geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan XCover Pro modelinden daha düşük teknik özelliklere sahip olacağı görmek mümkün.
Son olarak Samsung Galaxy XCover 5, kullanıcılara siyah renk seçeneği sunacak. Cihazın satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak kısa zaman içerisinde piyasaya çıkma olasılığı yüksek.
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