Nissan Sürücüsüz Araç Testlerini Londra’da Yapmaya Hazırlanıyor

Japon araç üreticisi Nissan, Avrupa’da ilk defa yapacak olduğu sürücüsüz araç testleri için Londra’yı seçtiğini açıkladı.

Nissan’ın Brexit’ten bir kaç ay sonra İngiltere’yi seçmesi oldukça ilginç oldu çünkü burada Avrupa Birliği’nden onay almış hazır araçları yerine yeni hazırlanmış araçlarını kullanmak zorunda. Hükümet ise İngilitere’de sürücüsüz araç testlerini yapmak isteyen firmalara yardımcı olacaklarını açıkladı. Sürücüsüz araç marketinin 2025 yılında 1.1 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Cuma günü Japon şirket yaptığı açıklamada sürücüsüz araç teknolojisi ile modifiye edilmiş elektrikli araç modeli LEAF önümüzdeki ay Londra sokaklarında teste başlayacak. Bu Avrupa’da yola çıkan ilk sürücüsüz araç modeli olacak.

İngiltere’nin ihraç ettiği 3 araçtan bir tanesi Nissan ve yapılan açıklamaya göre Kuzey Doğu İngiltere’de yer alan üretim tesisleri genişletilecek. Hükümetin yabancı şirketlere bu kadar açık olması Avrupa Birliği’nden çıktıktan sonra ortaya çıkan rekabetten kaynaklanıyor olabilir.