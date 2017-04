Nisan Ayının Xbox Live Gold Oyunları Açıklandı

Xbox Live Gold sahiplerine ücretsiz gelecek nisan ayı oyunları açıklandı.

PlayStation’daki “Plus” sisteminin bir benzeri olan “Xbox Live Gold” sistemi, üyelerine her ay boyunca seçilmiş birkaç oyunu ücretsiz olarak sunmakta. Her ay boyunca bu dönemlerde aldığımız bilgiler doğrultusunda, nisan ayı içerisinde Xbox Gold Live sahiplerine gelecek ücretsiz oyunlar da açıklanmış oluyor. Gelen oyunları incelediğimiz zaman Xbox One sahipleri bu habere bir hayli sevinecek.

1-30 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak gelen oyunumuz; Crytek’in Ryse: Son of Rome oyunu oluyor. Ryse: Son of Rome; 2013 yılında Xbox ve PC platformlarına özel olarak çıkmış, çıkışından itibaren de bir hayli olumlu yorumlar almıştı. Marius Titus isminde, intikam ateşi ile yanıp tutuşan bir Romalı askerini canlandırdığımız oyunda, barbarlara karşı olan mücadele konusu işlenmiş durumda. Oynamamış olanlara mutlaka önerdiğimiz oyun, Xbox One sahiplerini bir hayli sevindirecek gözüküyor.

16 Mart-15 Nisan tarihleri arasında ise Evolve ismindeki oyunumuz, Xbox One için ücretsiz olarak verilen oyunlar arasında. Turtle Rock Studios tarafından gerçekleştirilen oyun, çıkışında ücretli olarak çıkmış; ardından “Free to Play” oyunları kategorisinde yerini almıştı.

Son olarak, 16 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında, The Walking Dead: Season Two; yine Xbox One platformu için ücretsiz olarak Xbox Live Gold sahiplerine sunulacak. Xbox 360 sahipleri ise 1 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında Darksiders; 16 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında ise Assassin’s Creed: Revelations oyunlarına ücretsiz olarak kavuşabilecekler.

Nisan ayı oyunlarını incelediğimiz zaman, sistemin rakibi olan PlayStation Plus’ın oyunlarına göre bir hayli yüksek kalite kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer sizde bir Xbox kullanıcısı iseniz, nisan ayında Microsoft’a güzel bir teşekkürü ihmal etmeyin!