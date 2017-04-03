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Nisan Ayının Xbox Live Gold Oyunları Açıklandı

Nisan Ayının Xbox Live Gold Oyunları Açıklandı

3 Nisan, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Xbox Live Gold sahiplerine ücretsiz gelecek nisan ayı oyunları açıklandı.

PlayStation’daki “Plus” sisteminin bir benzeri olan “Xbox Live Gold” sistemi, üyelerine her ay boyunca seçilmiş birkaç oyunu ücretsiz olarak sunmakta. Her ay boyunca bu dönemlerde aldığımız bilgiler doğrultusunda, nisan ayı içerisinde Xbox Gold Live sahiplerine gelecek ücretsiz oyunlar da açıklanmış oluyor. Gelen oyunları incelediğimiz zaman Xbox One sahipleri bu habere bir hayli sevinecek. 

1-30 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak gelen oyunumuz;  Crytek’in Ryse: Son of Rome oyunu oluyor. Ryse: Son of Rome; 2013 yılında Xbox ve PC platformlarına özel olarak çıkmış, çıkışından itibaren de bir hayli olumlu yorumlar almıştı. Marius Titus isminde, intikam ateşi ile yanıp tutuşan bir Romalı askerini canlandırdığımız oyunda, barbarlara karşı olan mücadele konusu işlenmiş durumda. Oynamamış olanlara mutlaka önerdiğimiz oyun, Xbox One sahiplerini bir hayli sevindirecek gözüküyor.

Crytek'in Ryse: Son of Rome oyunu oluyor. Ryse: Son of Rome; 2013 yılında Xbox ve PC platformlarına özel olarak çıkmış, çıkışından itibaren de bir hayli olumlu yorumlar almıştı.

Crytek’in Ryse: Son of Rome oyunu oluyor. Ryse: Son of Rome; 2013 yılında Xbox ve PC platformlarına özel olarak çıkmış, çıkışından itibaren de bir hayli olumlu yorumlar almıştı.

16 Mart-15 Nisan tarihleri arasında ise Evolve ismindeki oyunumuz, Xbox One için ücretsiz olarak verilen oyunlar arasında. Turtle Rock Studios tarafından gerçekleştirilen oyun, çıkışında ücretli olarak çıkmış; ardından “Free to Play” oyunları kategorisinde yerini almıştı.

Evolve; "Free to Play" oyunları kategorisinde yerini almıştı.

Evolve; “Free to Play” oyunları kategorisinde yerini almıştı.

Son olarak, 16 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasındaThe Walking Dead: Season Two; yine Xbox One platformu için ücretsiz olarak Xbox Live Gold sahiplerine sunulacak. Xbox 360 sahipleri ise 1 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında Darksiders; 16 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında ise Assassin’s Creed: Revelations oyunlarına ücretsiz olarak kavuşabilecekler.

"The Walking Dead: Season Two; yine Xbox One platformu için ücretsiz olarak Xbox Live Gold sahiplerine sunulacak."

“The Walking Dead: Season Two; yine Xbox One platformu için ücretsiz olarak Xbox Live Gold sahiplerine sunulacak.”

Nisan ayı oyunlarını incelediğimiz zaman, sistemin rakibi olan PlayStation Plus’ın oyunlarına göre bir hayli yüksek kalite kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer sizde bir Xbox kullanıcısı iseniz, nisan ayında Microsoft’a güzel bir teşekkürü ihmal etmeyin!

Nisan ayı içerisinde Xbox Gold Live sahiplerine gelecek ücretsiz oyunlar da açıklandı.

Nisan ayı içerisinde Xbox Gold Live sahiplerine gelecek ücretsiz oyunlar da açıklandı.

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