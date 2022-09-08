Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, ABD’nin Çin’e Nvidia yonga satışlarını yönelik kısıtlamalarının otomobil üreticisinin işini etkilemeyeceğini söyleyerek sektördeki diğer şirketlere katıldı.

Nvidia, geçen hafta ABD’nin, Çin ordusu tarafından kullanılma riskini azaltmak amacıyla, belirli ürünler için gelecekte Çin’e ihracat yapmak için yonga üreticisinden lisans almasını isteyeceğini açıkladı.

Nio’nun kurucusu, başkanı ve CEO’su William Li, çarşamba günü bir kazanç çağrısı sırasında şirketin tercümanı aracılığıyla “Bunun ticari operasyonlarımız üzerinde bir etkisi olmayacağına inanıyoruz” dedi.

Li, “Tahminlerimize dayanarak, bilgi işlem gücümüz, şimdilik AI (yapay zeka) eğitimi açısından otonom sürüş teknolojisi geliştirmemiz için yeterli. Ve ortağımız Nvidia ile çok yakın çalışıyoruz.” dedi.

Nvidia Drive Orin yongası, Nio ve Çin’deki diğer elektrikli otomobil şirketleri için destekli sürüş teknolojisinin temel bir parçası haline geldi. Çevrimiçi bir Nvidia blog yazısı, Nio’nun yeni ES7 SUV’sinin, otomobilin bireysel sürücü tercihlerinden öğrenmesini sağlayan biri de dahil olmak üzere, bu tür dört yonganın nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Yeni ABD kısıtlamaları, satışları şirketin çok daha büyük veri merkezi işinin bir parçası olan Nvidia’nın A100 ve H100 ürünlerini hedefliyor. Bu ürünler yapay zeka için kullanılabilen grafik işlemciler.

Li, Çin’de yapay zeka eğitim yongalarına sahip birçok şirket olduğunu ve Nio’nun farklı şirketlerle çalışma fırsatlarını değerlendirdiğini söyledi. Ancak ABD kısıtlamalarının Nio’nun uzun vadeli stratejisini etkilemeyeceğini ekledi.

Geçen hafta otomobil üreticisi Geely, otonom sürüş start-up’ları WeRide ve Pony.ai gibi yeni kısıtlamalardan etkilenmeyeceğini söyledi.

Bu haftanın başlarında, Çin finans haber sitesi Caixin, elektrikli otomobil start-up Xpeng’in başkanı He Xiaopeng’in, kısıtlamaların bulut bilişim platformlarında tüm otonom sürüş algoritması eğitimi için zorluklar getireceğini söyledi. Ancak rapora göre, şirketin önümüzdeki yıllardaki talebi karşılamak için yeterince yüksek teknoloji ürünü satın aldığını söyledi.