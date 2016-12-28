Nintendo Switch’in Bataryası Değiştirilemeyecek Şekilde Tasarlanmış

Nintendo’nun yeni konsolu Switch’in hakkında yuvasında çalışırken iki kat daha güçlü olacağından başka pek bir şey bilmiyoruz.

Ancak bu da Nintendo tarafından Switch için yapılmış resmi bir açıklama değil. Bunun dışında konsol Nvidia ekran kartı kullanacak ve normal bir oyun konsolu gibi TV kurulumunun yanında bir de taşınabilir olacak. Ne yazık ki konsol hakkında başka bilinen bir şey yok.

Ancak Federal Patent Dairesi başvurusu Switch bulmacasına yeni bir harf ekliyor. O da konsolun bataryasının sabi olduğu. Wii U’nun kontrolcüsü planlanandan daha kısa süre çalıştığında şirket yeni ve daha güçlü bir batarya çıkarmıştı. Bu sayede kontrolcü 8 saate kadar kullanılabiliyordu ancak böyle bir şey Switch’te olmayacak ve kullanıcılar yeni konsolun şarj süresine bağımlı olacak.

Teknik olarak Federal Patent Dairesi ürünün seri üretime geçmeden önceki tasarımının aynısını alıyor. Ancak Nintendo bir ihtimal ürünü satışa çıkarmadan önce küçük bir değişiklik yaparak değiştirilebilir batarya seçeneği sunar. Büyük bir ihtimalle Switch’in tablet benzeri yapısı kullanıcıya kullanılabilirlik açısından pek bir özelliştirme seçeneği sunmayacak ve içerisinde büyük bir boşluk olmadığı için piyasaya çıkan modelden farklı ve büyük bir batarya kullanılamayacak. Ancak yine de bozulan bataryalar değiştirilebilse iyi olur.