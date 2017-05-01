Nintendo Switch’i Sanal Gerçeklik Başlığı ile Kullanmak Mümkün

Nintendo konu sanal gerçeklik olduğunu pek bir şey yapmıyor gibi görünse bile geçtiğimiz Switch’in kullanılabileceği bir VR cihazının patentini almıştı.

Bir YouTube yayıncısı buradan yola çıkarak Nintendo Switch konsolunu bir sanal gerçeklik başlığına çevirmeyi denedi ve Switch’te yatan sanal gerçeklik potansiyelini göstermeyi başardı.

//www.youtube.com/watch?v=7t_9Q1lK3s8

Nintendrew isimli kullanıcı cihazın sanal gerçeklik ile nasıl göründüğüne dair bir video paylaştı. Kullanıcı Switch konsolunu Druovis Dive 7 başlığına taktı ve konsol içerisinde bulunan internet tarayıcısından YouTube’a girerek oynadığı Legend of Zelda: Ocarina of Time oyunundan bir video paylaştı.

//www.youtube.com/watch?v=F0cTe_hagrk

Konsol sanal gerçeklik ile çalışıyor ancak video kalitesi ve ekran genişliği pek istenildiği gibi değil. Diğer taraftan Nintendo’nun sanal gerçeklik denemelerine devam etmesi gerektiği ortaya çıkmış oldu. Şirketin Başkanı Tatsumi Kimishima kendilerinin sanal gerçeklik başlığının çıkarabileceği problemlerin üstesinden gelebilecek güçte olduklarını ve bu konu da geliştirmeler yapmaya devam edeceklerini belirtti.