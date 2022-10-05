Nintendo, yeni yatırımcıları çekmek için tek bir hissenin fiyatını düşürmeyi amaçlayan 1’e 10 hisse senedi paylaşımını gerçekleştirdi. Böylece Nintendo’nun hisse senedi fiyatları, Japon Menkul Kıymetler Borsası web sitesindeki bölünmeyi yansıttı. Nintendo hisseleri ilk gün 59.700’de kapattıktan sonra sonraki gün 6.043 Japon yeninde (41.76 dolar) kapandı.

Nintendo hisseleri ileriki günlerde Asya’da %1’den fazla düştü. Her bir Nintendo hissesi 10 yeni hisseye bölündü ve dolayısıyla hisse başına fiyatta düşüş yaşandı.

İçindekiler 6 milyon yenlik yatırım

6 milyon yenlik yatırım

Şirket, daha geniş bir yatırımcı havuzuna hitap etmek için bu hareketi tasarladı. Japonya’da, tipik olarak yatırımcılar bir şirkette 100 hisselik bir blok satın almak zorundadır. Nintendo’nun eski hisse fiyatıyla bu, minimum 5,97 milyon Japon yenine veya 41,200 doların biraz üzerine çıkacaktı. Bölünmeyle birlikte 100 hisse, 604,300 Japon yenine mal olacak ve potansiyel olarak bireylerin Nintendo’ya yatırım yapmasını daha uygun hale getirecek.

Tokyo merkezli oyun danışmanlığı Kantan Games’in CEO’su Serkan Toto, “Yaklaşık 6 milyon yenlik minimum yatırım, bir öğrenciyi bir Japon üniversitesinde dört yıllık bir eğitim programının tamamına sokmak için yeterli. Bu kadar güçlü bir marka bilinirliğine sahip tüketiciye dönük bir şirket olarak Nintendo’nun hisse fiyatını düşürmesinin zamanı gelmişti. Artık Nintendo, özellikle son yıllarda Japonya’da büyüyen bir yatırımcı türü olan genç insanlar için daha uygun fiyatlı.” dedi.

Apple ve Amazon da dahil olmak üzere bir dizi büyük teknoloji firması, son birkaç yılda hisse bölünmelerini açıkladı. Hisse bölünmeleri şirketi hiçbir şekilde temelden değiştirmese de, şirkette hisse satın almayı daha ucuz hale getirir.

Bölünme, video oyun endüstrisindeki daha geniş zorlukların ortasında 133 yıllık bir şirket olan Nintendo için bir test zamanında geliyor. Yılın ikinci çeyreğinde, Nintendo’nun işletme karı %15 düşerken, amiral gemisi Switch oyun konsolunun satışları da düştü. Japon oyun devi, Switch’e olan talebi karşılama yeteneğini engelleyen tedarik zinciri zorluklarıyla karşı karşıya.

Bununla birlikte, Nintendo oyunları hala geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor. Şirket bu ay Splatoon 3’ün Japonya’daki satışlarının 3.45 milyon birimi aştığını söyledi. Satışların ilk üç günü içinde herhangi bir Nintendo Switch yazılımı için yerel bir rekor. Splatoon 3, 9 Eylül’de piyasaya sürüldü.

Nintendo, Pokemon serisinde yeni bir oyun da dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda popüler oyunları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.