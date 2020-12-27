Oyun
Oynayabileceğiniz en iyi 5 Nintendo Switch oyunu
Nintendo Switch, yeni bir cihaz değil. Çeşitli oyunları ve daha sağlam seçenekleriyle kendini geliştirdi. Eğer bir Switch‘e sahipseniz, Super Mario, Animal Crossing veya Pokémon gibi oyunları oynamanız mümkün.
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Nintendo Switch için 5 harika oyun
Eğer bir tablete sahipseniz, Nintendo Switch’i satın almak istemeyebilirsiniz. Fakat içerisinde bulundurduğu çeşitli özellikler oyun zevkinizi daha özel kılacaktır. Bununla birlikte, hem bir tablete sahip olup taşınabilir bir oyun konsolu haline gelebilen Switch, hem de Switch Dock adını taşıyan aparatı ile sabit bir oyun konsolu konumuna gelebiliyor. Çeşitli renklere sahip Switch’in ortalama fiyatı ise 5.345 TL. Sizin için Switch’te oynayabileceğiniz 5 muhteşem oyunu bir araya getirdik.
“Animal Crossing: New Horizons”
New Horizons ile Animal Crossing, ilginç ve büyüleyici bir yaşam simülasyonundan Mario ve Zelda ile Nintendo’nun en önemli franchiselarından birine geçti. Oyunun içerisinde özel olarak bi geliştirme yok. Oyun hâlâ hayvanlarla dolu bir adada yaşam kurmakla alakalı. Fakat bu oyun pandemi döneminde sizin için güzel bir eğlence aracı olabilir. Oyunun Switch için fiyatı ise 789 TL. Bunun yanında oyun içi güncellemeleri ücretsiz alabilirsiniz.
“Pokémon Sword And Shield”
Pkémon, birçok platformda deneyimleyebileceğiniz bir oyun. Fakat Switch‘le olan Pokémon deneyiminiz unutulmaz olacak. Geçen sene piyasaya sunulan oyun, Switch’te mevcut olan en iyi rol yapma oyunlarından bir tanesi. Oyun, bünyesine keşfedilecek yeni yerler ve cep canavarları ekleyerek kendini büyüttü. Pokéemon’a 689 TL vererek sahip olabilirsiniz.
“Super Mario 3D All Stars”
Uzun yıllar boyunca, birçoğumuzun hakim olduğu Mario deneyimi, kendini büyük ölçüde geliştiridi. Mario’nun en etkili 3D maceralarının üçünü bir araya getiren koleksiyon, inanılmaz bir deneyim ve Nintedo’nun yıllar içerisindeki gelişimini sizlere sunuyor. bu oyunun fiyatı ise 583.90 TL.
“Hades”
Oyun, Bastion ile ilk çıkışından bu yana, geliştirici Supergiant Games, Cyberpunk Transistor’dan büyülü Pyre’a kadar sürekli bir hit akışı yayınladı. Ayrıca oyun, birçok karakteri keşfetmenize yardımcı olacaktır. Uzun süre oynamayı bırakamayacağınız Hades’e 24.99 dolara sahip olabilirsiniz.
“The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild”
Switch’in gözdelerinden biri olan oyun, Nintendo’nun ilk gerçek açık dünya oyunu. Oynarken derin dünyalara dadığınız aynı zamanda size bir sürü keşif bırakan muhteşem bir oyun. Çok sayıda işaret tabelasına sahip oyun, kendi hızınızla ilerlemenizi sağlayacak deneyimleri sizlerle paylaşır. Oyunun fiyatı ise 675 TL.
Oyun
Epic Games Launcher, bazı işlemcilerde ısınma sorununa yol açıyor
Epic Games, özellikle son zamanlardaki kampanyalarıyla birlikte oyunculara yaptığı yatırımlara devam etse de; şirketin başka şeylerle de adı anılacak gibi.
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Videocardz’tan gelen bilgilere göre bazı oyuncular Windows’ta oyun indirme ve yüklemek için kullanılan Epic Games Launcher sunucusuyla sorunlar yaşıyorlar. Görünüşe göre uygulama, AMD Ryzen ve Intel işlemcilerinin bazılarında fazla ısınmaya neden oluyor. Ayrıca bu sıcaklık artışı sadece bir oyun açıldığında değil, Launcher uygulaması açıkken de gözlemlenebiliyor. Üstelik uygulama aktif olduğu sürece pencerenin açık olması, arka planda olması hatta küçültülmüş olması bile durumda değişikliğe neden olmuyor.
Şu anlık bu sorunun nedeni tam olarak bilinmese de; Launcher uygulamasının arka planda devamlı olarak bazı işlemler yapması ve bunun da işlemciye fazladan yük olması ihtimali yüksek. Ki bahsettiğimiz sıcaklık artışı oldukça yüksek. Reddit üzerinden yaptığı paylaşıma göre bir kullanıcı, AMD Ryzen 7 5800X işlemcisinin pasif sıcaklığında Launcher uygulamasını kapatmasıyla birlikte 50°C’den 37°C’ye kadar gerileme gördü. Bu da pasif kullanımda yaklaşık %25’lik bir düşüş anlamına geliyor. Diğer kullanıcılardan gelen yorumlara göre ise yine uygulamanın kapatılmasıyla yaklaşık 20°C’ye kadar bir fark gözlemlenebiliyor.
Epic Games Launcher üzerindeki deneyler işlem fazlalığını doğruluyor
Konuyla alakalı Hot Hardware tarafından yapılan bazı denemelerde ise oldukça ilginç sonuçlar görülüyor. Açıkladıkları bilgilere göre, farklı bir bilgisayar üzerinde yaptıkları denemelerde Epic Games Launcher uygulamasının aynı anda beş farklı işlem yaptığı görüldü. Daha detaylı inceleme için ağ trafiğini göstermeye yarayan Glasswire ile yaptıkları testte ise; uygulamanın belirli aralıklarla yirmi iki farklı sunucuyla bilgi alışverişinde bulunduğu bilgisine ulaştılar. Bu durumların ise uygulamanın açık, ikinci planda veya küçültülmüş olmasından bağımsız halde gerçekleştiğini de not düşüyorlar.
Bu problemin görülmesinin ardından sorunu yaşayan bazı kullanıcıların Steam veya GoG gibi diğer servislerde de buna benzer bir durum olup olmadığını kontrol ettikleri, ancak hiçbirinde benzer bir sıcaklık yükselmesi görülmediği de belirtilenler arasında.
Yine de bu sorunun genel bir sorun olmadığını ve diğer Epic Games Launcher kullanıcılarının böyle bir sorun yaşamadığını da belirtmemiz gerekiyor.
Genel
Steam, bu yılın en çok satan ve oynanan oyunlarını yayınladı
Steam, oyunların yıllık değerlendirmesini toplam gelire ve ne kadar oynandığına göre sıraladı. Pandemiye rağmen oyuncu sayısında düşüş yaşayan şirketin en çok oynanan oyunları içinde ücretsiz oyunlar da yer aldı.
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Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarında biri olan Steam, 2020’nin en iyilerini 6 farklı kategoriye ayırdı. Bu kategoriler: en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR’ın en iyileri ve kontrol cihazı kullanılan oyunlar olarak belirlendi.
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Steam, 2020 yılı en çok oynananlar
Bu kategoride en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyunlar bulunuyor.
- Dota 2
- Among Us
- Terraria
- Cyberpunk 2077
- Life is Strange 2
- Monster Hunter World
- Counter Strike: Global Offensive
- Mount and Blade II: Bannerlord
- Destiny 2
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Grand Theft Auto V
Steam, 2020 yılı en çok satan oyunları
Bu kategoride brüt gelire göre en çok satan 100 oyun listelendi. İşte bu listenin enleri:
- PUBG
- Cyberpunk 2077
- Among Us
- Monster Hunter World
- Grand Theft Auto V
- Fall Guys
- Red Dead Redemption 2
- Destiny 2
- Counter Strike: Global Offensive
- DOTA 2
- DOOM Eternal
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
Son olarak söz konusu listelerin tamamına şirketin resmi hesabı üzerinden ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Genel
Epic Games günün ücretsiz oyunu: My Time at Portia
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında, 89 TL değerindeki My Time at Portia oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.
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2020 yılının sonunda özel bir kampanya ile yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games Store’un bugünkü ücretsiz oyunu My Time at Portia oldu.
My Time at Portia, neşeli görünümünün altında karanlık bir hikayeyi saklayan ve eleştirmenlerden tam not almış bir oyun. Pathea Games tarafından geliştirilen yapımda çeşitli ürünler yetiştiriyor ve çiftlik/fabrika kırması tesisimizi istediğimiz gibi büyütebilmemizi sağlıyor.
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Minimum sistem gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7+ / 8.1 / 10 64 bit
- İşlemci: Intel i3 Processor
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI 7770, Nvidia GeForce GTX 660 2GB
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i7 Processor
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX960+
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Epic Games Store’un ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak My Time at Portia’yı henüz indirmediyseniz 27.12.2020 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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