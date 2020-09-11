Oyun
Nintendo, Fornite için özel Switch üretecek!
Nintendo, son dönemlerin popüler oyunu Fortnite için özel Switch üretecek. Switch Fornite Edition özel tasarım ve ekstra yazıılımlar ile gelecek.
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Nintendo Switch Fornite Edition tasarımı
Fortnite için özel üretilen bu modelin en dikkat çekici yanı özel bir tasarıma sahip olması. Aşağıdaki görsellerde de göründüğü üzere ilk dikkat çeken ayrıntı konsolun kontrolcülerinin sarı ve mavi renklere sahip olması. Ayrıca konsolun arkasında da Fortnite karakterlerinin yüzlerine yer verilmiş.
Fortnite’ın on yüklü olarak geldiği Nintendo Switch oyunda harcamanız üzere size 2.000 V-Bucks hediye ediyor. Bu V-Bucks’ları, Wildcat kıyafeti (artı iki ekstra stil), Sleek Strike Back Bling (ve iki ekstra stil) ve diğer kozmetik ürünlere harcayabilirsiniz.
Switch Fortnite Edition fiyatı ve çıkış tarihi
Nintendo’nun özel olarak ürettiği bu seri 30 Ekim’de Avrupa’da, 6 Kasım’da da Avustralya ve Yeni Zelanda’da satışa sunulacak. Ürünün Avrupa fiyatı belli olmasa da, Avustralya fiyatı 342 Dolar olarak açıklandı.
Geek
Prince of Persia: The Sands of Time Remake Geliyor!
Prince of Persia efsanesi tekrardan aramıza dönüyor. Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft Forward etkinliğinde resmi olarak duyuruldu.
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Prince of Persia: The Sands of Time Remake pek de yeni havası vermiyor.
Prince of Persia, döneminin en iyi oyun serilerinden biriydi ve çok geniş hayran kitlelerine ulaşmıştı. Serinin en iyi oyunlarından biri olan The Sands of Time, 2003 yılında piyasaya çıkmıştı. Oyunun yeniden yapılacağı ile ilgili dedikodular uzun süredir dolaşıyordu. Hatta Uplay Rusya mağazasından oyunun geliştirilmiş grafiklerinden oluşan kısa bir video, resmi duyurudan birkaç saat önce sızmıştı. Döneminde oynanış ve grafik açısından öncü olan oyunun Remake‘i grafikleriyle pek iç açıcı gözükmüyor. Grafikleriyle hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratan oyun, günümüz teknolojisinden geri kalmış durumda. Ubisoft Forward‘da tanıtılan oyun 21 Şubat 2021‘de satışa sunulacak. PC, PS4 Pro ve Xbox One X gibi konsollara gelecek olan oyun şimdilik yeni nesile gelmeyecek gibi görünüyor.
10 Eylül akşamı online olarak gerçekleşen etkinlikte Ubisoft, önümüzdeki dönemde çıkaracağı diğer oyunları ve eklenti paketlerini de tanıttı. Bu oyunlar arasında Assasin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow: Six Siege ve son çıkan Battle Royale temalı oyunlardan biri olan HyperScape var.
Genel
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-11
Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına hediye eden Epic Games’in bu hafta sağlayacağı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsiz yapımlar köşesinde, Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine adlı yapımlar yer alıyor. Ayrıca her iki yapımın da Epic üzerinde bugün çıkış yapacağını da ekleyelim.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. Öyle ki Epic’in kupon hediyelerinden sonra Steam’in de kullanıcılara kuponlar hediye etmeye başladığı görülüyor. Ek olarak ilerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söylenmekte.
Railway Empire
Railway Empire’da özenle hazırlanan ve geniş bir demiryolu ağı oluşturacak, en ufak detayları bile düşünülüp tasarlanmış 40’tan fazla farklı tren satın alabileceksin. Ayrıca bu rekabette üstün gelmek için demiryolu istasyonları, fabrikalar ve turistik noktalar satın alacak veya inşa edebileceksiniz.
Where The Water Tastes Like Wine
Where the Water Tastes Like Wine, yolculuk, hikâye paylaşımı ve kesinleşmiş kaderden kurtulma konulu bir anlatım-macera oyunu. Oyuncular ABD’nin folklorik Buhran döneminde kendi hızlarında dolaşacak ve anlatılacak hikayeleri olan yabancılarla tanışacak.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Railway Empire ve buradan Where The Water Tastes Like Wine için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 17 Eylül 18:00.
Oyun
Xbox Game Pass PC fiyatı iki katına çıkıyor!
Oyuncular tarafından sevilen aylık oyun oynama servisi Xbox Game Pass PC için zam haberi geldi. Özellikle ülkemizde oyun fiyatları iyice ulaşılmaz seviyelere çıkarken Game Pass, sunduklarıyla oyuncuların sevgisini kazanmayı başardı. Oldukça geniş bir oyun kütüphanesi uygun bir fiyata sunarak oyunlara ulaşmayı kolaylaştıran servisten zam haberi geldi.
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Xbox Game Pass PC fiyatı ne kadar?
Çıkışına özel 5 dolardan oyuncuların kullanımına sunulan Game Pass, 17 Eylül’den itibaren 10 dolara satılacak. Yapılan açıklamaya göre yeni fiyat 17 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Hali hazırda servisin müşterisi olanlar için gelecek fatura döneminde fiyat aynı kalacak ve bir aylığına eski fiyattan servise erişebilecekler.
We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details
— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020
Ülkemizde Game Pass fiyatları konusunda herhangi bir bilgi ise henüz açıklanmadı. Şu anda ilk kez üye olacak oyuncular 100’den fazla oyun için 5,90 TL/Ay ödeyerek ulaşabilirler. Sonraki ay için ise 14,90 TL/Ay ödemeleri gerekiyor. Konsol tarafında ise halihazırda 10 dolar olan servis aylık 29,90 TL’ye oyunculara sunuluyor. Buradan yola çıkarak PC tarafında da benzer bir fiyat göreceğimizi söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde EA Play kütüphanesinin de Xbox Game Pass PC kütüphanesini ekleneceğinin duyurusu yapılmıştı. Ea Play halihazırda tek başına Steam üzerinde aylık 30 Türk Lirası’na satılıyor. Oyun fiyatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda Game Pass’in yeni fiyatının dahi oyun oynamak için son derece makul olduğunu söyleyebiliriz.