Nintendo, Fornite için özel Switch üretecek!

Nintendo, son dönemlerin popüler oyunu Fortnite için özel Switch üretecek. Switch Fornite Edition özel tasarım ve ekstra yazıılımlar ile gelecek.

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Nintendo Switch Fornite Edition tasarımı

Fortnite için özel üretilen bu modelin en dikkat çekici yanı özel bir tasarıma sahip olması. Aşağıdaki görsellerde de göründüğü üzere ilk dikkat çeken ayrıntı konsolun kontrolcülerinin sarı ve mavi renklere sahip olması. Ayrıca konsolun arkasında da Fortnite karakterlerinin yüzlerine yer verilmiş.

Fortnite’ın on yüklü olarak geldiği Nintendo Switch oyunda harcamanız üzere size 2.000 V-Bucks hediye ediyor. Bu V-Bucks’ları, Wildcat kıyafeti (artı iki ekstra stil), Sleek Strike Back Bling (ve iki ekstra stil) ve diğer kozmetik ürünlere harcayabilirsiniz.

Switch Fortnite Edition fiyatı ve çıkış tarihi

Nintendo’nun özel olarak ürettiği bu seri 30 Ekim’de Avrupa’da, 6 Kasım’da da Avustralya ve Yeni Zelanda’da satışa sunulacak. Ürünün Avrupa fiyatı belli olmasa da, Avustralya fiyatı 342 Dolar olarak açıklandı.