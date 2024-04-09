Nintendo Switch emülatörlerine olan ilgi, son zamanlarda popülerlik kazandı. Ancak, önde gelen emülatörlerden biri olan Yuzu’nun son dönemde durdurulması, bu alandaki gelişmeleri etkiledi. Ancak, Yuzu’nun ölümünden sonra birkaç alternatif proje ortaya çıktı ve bunlardan biri olan Sudachi, Nintendo Switch konsolunun ana menüsünü desteklemek için güncellendi.

Yeni bir yapı olan build v0e54fcf, QLaunch aracılığıyla konsolun ana menüsüne destek sunuyor. Ayrıca, donanım yazılımı 18.0.0 desteğini de sunarak, öykünücünün oyunları çalıştırması için gereken donanım yazılımını da içeriyor. Bu güncelleme özellikle Windows sürümü için mevcut olup, yakın gelecekte Android sürümüne de eklenecek.

Ancak Sudachi, Yuzu’nun ardından geliştirilen tek emülatör değil. Suyu emülatörü de aynı dönemde ortaya çıktı ve ilk derlenmiş yapının çevrimiçi olarak yayımlanmasının ardından bazı sorunlarla karşılaştı. Ancak, bu sorunlara rağmen geliştirme çalışmaları hala devam ediyor.

O Sudachi, sucessor do yuzu, implementou suporte para o QLaunch, possibilitando usar o home menu do Nintendo Switch. Também foi adicionado suporte para a firmware 18.0.0. No momento temos a versão para Windows, no Android será lançado em breve. pic.twitter.com/HGxbRfqVkQ — Senhor Linguiça (@SenhorLinguica) April 7, 2024

Nintendo’nun Yuzu’ya karşı tutumu ise dikkat çekici. Emülatör, resmi olarak piyasaya sürülmeden önce oyun oynamak için sıklıkla kullanıldığı için Nintendo’nun dikkatini çekmişti. Rapora göre, Nintendo, emülatörden gelen telemetri verilerini kullanarak emülatörün korsan oyunlar oynamak için kullanıldığını kanıtlamaya çalıştı.

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Bu durum, geliştiricilerin Nintendo ile anlaşma yoluna gitmesine neden oldu. Anlaşmanın bir sonucu olarak geliştiriciler, Nintendo’ya 2,4 milyon dolar ödemeyi kabul etti ve emülatörün geliştirilmesini durdurdu. Bu olay, emülatör geliştiricileri ve Nintendo arasındaki ilişkinin karmaşıklığını gösteriyor ve bu alandaki gelişmelerin nasıl etkilendiğini gösteriyor.