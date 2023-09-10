Nintendo Switch 2 hakkındaki söylentiler hala dolaşıyor ve ünlü bir teknoloji YouTuber’ından gelen yeni bir sızıntı, konsolun teknik özelliklerinin önceden düşünüldüğünden daha güçlü olabileceğini öne sürüyor. RedGamingTech’ten gelen sızıntı, Nintendo Switch 2’nin 2x Cortex-A4 çekirdekli, 2x Cortex-A720 çekirdekli ve 4x Cortex-A520 çekirdekli bir MediaTek işlemci tarafından çalıştırılabileceğini iddia ediyor.

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Daha önce Nintendo Switch 2’nin özel bir Nvidia Tegra T239 “Drake” işlemciye sahip olacağı söylenmişti. Bu, orijinal Switch’in Tegra X1 SoC’sine göre hala büyük bir yükseltme olacaktır, ancak teknik özellikleri artık eskimiş durumda. T239’un temel aldığı Tegra Orin çip ailesi 2018’de piyasaya sürüldü. Nintendo Switch 2’nin 2024’ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi, konsol ile SoC mimarisi arasında altı yıllık bir boşluk bırakacaktır.

Yani YouTuber’ın iddiaları doğruysa, MediaTek işlemcisi, orijinal Switch’e güç sağlayan Tegra X1 işlemcisine göre önemli bir yükseltme sunabilir ve performans açısından Nintendo Switch 2’yi PlayStation 5 ve Xbox Series S ile aynı seviyeye getirebilir.

Sızıntı ayrıca Nintendo Switch 2’nin GPU’nun daha yeni Ada Lovelace mikro mimarisini temel alan 12 ila 16 akışlı çoklu işlemciye (SM) sahip olabileceğini de iddia ediyor. Bu, eski nesil Ampere mimarisine sahip 14 SM’ye sahip Nvidia Jetson AGX Orin 32GB’deki GPU’dan bile daha güçlü olacaktır. Nintendo Switch 2’nin güçlü donanımının yanı sıra 12 ila 16 GB RAM ve Tegra X1 ile geriye dönük uyumluluğa sahip olacağı da söyleniyor.

Tabii ki, bu söylentilere dikkatli yaklaşmak önemlidir. Hiçbir şey Nintendo tarafından resmi olarak onaylanmadı ve Nintendo Switch 2’nin piyasaya sürülmesi hala uzun bir zaman alabilir. Ancak bu söylentiler doğruysa, Nintendo Switch 2 oyun endüstrisinde büyük bir güç olabilir.