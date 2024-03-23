Nintendo Switch 2’nin geliştirme süreci hızla ilerliyor ve son güncelleme haberleri heyecan yaratıyor. X/Twitter’da paylaşılan bilgilere göre, Nash Weedle tarafından yapılan açıklamaya göre, geliştirme kitinin önemli bir güncelleme aldığı doğrulandı. Bu güncelleme, geliştiricilerin araçlarını “bir adım daha ileri” götürmelerine olanak tanıyacak önemli değişiklikler içeriyor.

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Ancak, güncellemenin ayrıntıları hakkında net bir bilgi henüz yok. Nash Weedle, geliştiricinin açıklamasının Nintendo Switch 2’nin NVIDIA DLSS upscaler gibi yeni teknolojilere destek eklediğine işaret ettiğini öne sürdü. Bu durum, konsolun daha iyi grafik performansı ve görüntü kalitesi sunma potansiyelini artırabilir.

Nintendo Switch 2’nin 2025’e kadar ertelendiği iddialarıyla birlikte, sistemin özellikleri ve çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak biraz zaman alabilir. Ancak, son zamanlarda Nate the Hate’in podcast’inde yapılan açıklamalar, Nintendo’nun oyun geliştiricilerinden varlıklarını hazırlamalarını istediğini ve resmi duyurunun yaklaşmakta olduğunu öne sürdü.

🔥Leak Express:

El Kit de desarrollo de Switch 2 recibe un importante update. “Ahora las herramientas nos permiten dar un paso más” Confirmo que esto es información directa de un desarrollador, no es especulación. Opinión: pienso que el update es en referencia al reescalado. pic.twitter.com/sXcirvm4WL — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) March 21, 2024

Bu belirsizlikler, Nintendo Switch 2’nin özellikleri hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Konsolun T239 çipine dayanması bekleniyor, ancak Xbox Series S’in performans seviyesine tam olarak denk gelmeyebilir. Bununla birlikte, söylentilere göre, NVIDIA DLSS Ray Reconstruction desteği sayesinde, konsolun mevcut nesilde en iyi ışın izleme yeteneklerine sahip olabileceği konuşuluyor. Bu, AMD’nin NVIDIA karşısında ne kadar geride olduğu düşünüldüğünde oldukça şaşırtıcı bir gelişme olabilir.