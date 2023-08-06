Haziran ayında, Nintendo CEO’su Shuntaro Furukawa’nın Nintendo Switch 2’nin selefiyle geriye dönük uyumlu olacağını şiddetle önerdiği belirtilmişti. Furukawa, Nintendo Hesap sisteminin sorunsuz bir geçişe izin vereceğini ifade etmişti. Ancak, henüz ortaya çıkmamış olan sistem için geriye dönük uyumluluğun durumu net değil.

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VGC podcast’inin son bölümünde, sunucuların konuştuğu iki farklı geliştiricinin Nintendo Switch 2’nin geriye dönük uyumlu olup olmayacağına dair çelişkili açıklamalar yaptığı belirtiliyor. Bu durum, Nintendo’nun geliştiricilere henüz sağlam bir güncelleme sağlamadığını gösteriyor ve konuyla ilgili net bir bilgi yok. Geliştiricilerin, konsolun devkit’ine zaten sahip oldukları ifade ediliyor.

Nintendo Switch 2 hakkında şu anda gerçekten çok az şey biliniyor. Görünüşe göre, yeni konsol 8 inçlik bir LCD ekran ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla gelecek, bu da orijinal Nintendo Switch ve sonrasında piyasaya sürülen OLED modeline göre büyük bir yükseltme olacak. Üretimin, dünya çapında 2024’ün ikinci yarısına yönelik bir tarihte başlaması bekleniyor, bu da gelecek yılın başlarında olabileceği anlamına geliyor, ancak kesin bir tarih verilmiyor.