Nintendo’nun Bir Diğer Mobil Oyunu Fire Emblem Geliyor

Nintendo’nun Bir Diğer Mobil Oyunu Fire Emblem Geliyor

19 Ocak, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Nintendo yeni mobil oyunu Fire Emblem hakkında bazı önemli detayları paylaştı ve bu detayların arasında çıkış tarihi de var.

Nintendo tarafından yayınlanacak olan yeni taktiksel rol yapma oyunu Fire Emblem: Heroes şirketin Super Mario Run oyunundan sonra ikinci mobil oyunu olacak. Super Mario Run ile büyük bir başarı elde eden firma ikinci oyununda aynı başarıyı sürdürmek istiyor.

Yapılan açıklamaya göre oyun savaş halinde olan iki krallık hakkında serinin geri kalanı gibi anime fanstastik ögeler içeriyor. Oyunun haritaları akıllı telefon ekranına sığacak şekilde tasarlandı ve birlikleri kaydırmak için de dokunmatik ekran son derece kullanışlı olacak. Oyunda geçmiş oyunlarda gördüğümüz karakterler de yer alacak.

Oyun oynaması ücretsiz olacak ancak bazı şeyler oyun içerisinden satılacak. Heroes 2 Şubat tarihinde hem iOS hem de Android için indirilebilir olacak.

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