Nintendo, Labo Vehicle Kit paketini duyurdu!

Nintendo, nisan ayında piyasaya sürdüğü orijinal DIY cardboard Switch aksesuarlarından sonra yeni Labo kitini de duyurdu. Vehicle Kit, olarak adlandırılan paketle; araba, denizaltı ya da bir uçak yapabileceksiniz.

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Nintendo, yeni Labo kitiyle ne sunacak?

Oyun, televizyon ekranında ya da Joy-Con kollarıyla oynanabiliyor. Ayrıca her üç araçla da çalışabilen, hızlanma pedalı da kullanılabilecek.

Bu bir aracın üretilebildiği ilk Labo kit değil. İlk Variety Kit paketi, Mario Kart 8 Deluxe oyununa uyumlu bir motorsiklet gidonunu içeriyordu.