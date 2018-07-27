Nintendo, Labo Vehicle Kit paketini duyurdu!

Nintendo, Labo Vehicle Kit paketini duyurdu!

27 Temmuz, 2018 Oyun Konsolu 0 yorumlar

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Nintendo, nisan ayında piyasaya sürdüğü orijinal DIY cardboard Switch aksesuarlarından sonra yeni Labo kitini de duyurdu. Vehicle Kit, olarak adlandırılan paketle; araba, denizaltı ya da bir uçak yapabileceksiniz.

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Nintendo, yeni Labo kitiyle ne sunacak? 

Oyun, televizyon ekranında ya da Joy-Con kollarıyla oynanabiliyor. Ayrıca her üç araçla da çalışabilen, hızlanma pedalı da kullanılabilecek.

Nintendo Labo araç kiti

Bu bir aracın üretilebildiği ilk Labo kit değil. İlk Variety Kit paketi, Mario Kart 8 Deluxe oyununa uyumlu bir motorsiklet gidonunu içeriyordu.

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