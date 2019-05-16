Nintendo, yeni Pokemon oyununu duyurdu

Nintendo, beklendiği gibi Android ve iOS cihazlarına yeni bir Pokemon oyununu getiriyor. Nintendo, Pokemon Rumble Rush adını verdiği oyuna şu anda Avustralya’da Google Play mağazasından indirebiliyorsunuz. Ancak yakın zamanda da dünyanın geri kalanı için indirilebilir hale gelmesi bekleniyor.

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Mevcut Pokemon oyunu gibi, oyunda pokemon karakterlerini avlıyorsunuz. Rumble Rush’da oyuncuları, keşfedilmemiş adaları keşfetmeleri ve bazılarının ekiplerine katılması umuduyla vahşi Pokemonlar ile savaşmaları için yönlendiriyor.

Macera boyunca keşfedeceğiniz adalar ve denizler iki haftada bir değişiyor. Daha güçlü ve belki de ilk kez göreceğiniz Pokemon’lar yeni adalarda sizi bekliyor. Dolayısıyla ada ve denizleri gezdikçe sahip olduğunuz Pokemon’lar da artıyor.

Her ne kadar Pokemon Rumble Rush, ücretsiz bir macera olarak sunulacak olsa da, oyuncuların gerçek dünya para birimini kullanarak eşyaları satın almalarını sağlayacak oyun içi satın alımları içerecek.