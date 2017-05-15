Nike, iPhone 7 İçin Ayakkabı Modellerinden Esinlendiği Kılıflar Çıkartıyor

Nike bu hafta özellikle spor severler için en popüler iki spor ayakkabısından esinlendiği iPhone 7 kılıfları çıkaracağını duyurdu.

Nike bu kılıfları yaparken en çok satılan ayakkabı modelleri Roshe ve Air Foce 1’dan esinlendi. Roshe kılıfının parlak kırmızı ve yeşil renkleri bulunacan. Air Force 1’ın ise sadece klasik mavi rengi olacak. Kılıflar sadece iPhone 7 uyumlu olacak yani iPhone 7 Plus ya da diğer iPhone modellerini kullananlar şanslarına küsebilir.

Bunlar firmanın ilk çıkardığı kılıflar değil ancak kesinlikle en ilginçleri. Kılıflar ayakkabı modellerinin tabanlarında yer alan desenler ile üretiliyor. Ayrıca ayakkabılarının tabanlarının üretildiği malzemelerden üretilecek. Kılıfların satış fiyatı ise 35$.