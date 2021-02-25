Genel
Nickelodeon, yeni içerik için Avatar Studios’u yarattı
Nickelodeon, yeni Avatar, Lagend of Korra içeriği oluşturmak için yeni stüdyo yarattı. Bu stüdyonun kuruluş amacı, yeni TV şovları ve filmleri yaratmak. Oldukça sevilen çizgi dizi yeni bölümleriyle sevenlerini şaşırtacak gibi duruyor. Bununla birlikte proje hakkında pek fazla bilgi yok.
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Nickelodeon, animasyonlu dizileri ve filmleri kapsayan orijinal içerik üretiyor
Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri asıllı olan ViacomCBS medya şirketi, Avatar: The Last Airbender ve The Legend of Korra merkezli bir stüdyo kuracağını duyurdu. Bu stüdyo yalnızca, Avatar: The Last Airbender ve The Legend of Korra stüdyosu olacak.
Avatar Studios, yaptığı bir basın açıklamasında animasyonlu diziler ve filmleri kapsayan orijinal içerikler oluşturacağını söyledi. Avatar ve Korra’nın orijinal yaratıcıları Michael DiMartino ve Bryan Konietzko, Avatar Studios’un eş-baş kreatif görevlileri olarak Nickelodeon‘a katılıyor. Animasyon başlıklı tiyatro şeklinde olacak proje henüz yapım aşamasında. Şirket bu aşamada henüz fazla bilgi paylaşmıyor ve bu da izleyicileri oldukça heyecanlandırıyor.
Bilindiği üzere Avatar serisinin birçok seveni ve hayranı var. Özel Avatar ve Korra içeriğine sahip olmak oldukça önem arz ediyor. Nickelodeon ve ViacomCBS‘nin yeni yayın hizmeti Paramount Plus için de aynı önemi taşıyor. Şirketin iş stratejisi birkaç şovunu ve filmini münhasır olmayan bir şekilde lisanslamak. Fakat, aboneler şovu özellikle yayın platformuyla ilişkilendirmiş olabilir. Çünkü Avatar ve The Legend of Korra daha önce Netflix’teydi. Bununla birlikte dizi, 22 Mayıs’ta Netflix‘te en çok izlenen başlık oldu. Aynı zamanda dizi, daha önce Amazon Prime Video‘da da mevcuttu.
CEO Bob Bakish‘in önceki kazanç görüşmeleri üzerine yaptığı yorumlara göre, bu lisans anlaşmalarına sahip olmak şu anda ViacomCBS için mali olarak faydalı. Bunun yanında, yeni bir Avatar serisine sahip olmak her açıdan şirket için çok faydalı olacak. Çünkü Avatar serisi, yıllardır izleyenleriyle birlikte. Bilindiği üzere Viacom ve CBS 2019’da yeniden birleşti. Daha sonra Netflix, Amazon, HBO Max ve Disney imparatorluğuna (Disney Plus ve Hulu) gerçek bir rakip yapmak için tüm programlama ve franchise genişliğini kullanmanın bir yolunu bulmaya başladı. Yeni yayın hizmeti, canlı spor ve haberlerin bazı yönlerinin yanı sıra BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon ve Paramount Pictures dahil olmak üzere çeşitli markalarından 30.000’den fazla TV bölümü ve filme sahip olacak.
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ASUS GeForce RTX 3060 12 GB serisi ekran kartları piyasaya çıktı
ASUS, en yeni NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GPU’ya sahip ROG Strix, TUF Gaming ve ASUS Dual ekran kartlarının piyasaya çıktığını duyurdu. Daha önce yalnızca en üst seviye GPU’larla gelen NVIDIA Ampere mimarisini daha geniş bir kitleye ulaştıran yeni serideki her bir ekran kartı en son NVIDIA yonga setinin en iyi özelliklerini yeni nesil termal çözümler, gelişmiş PCB’ler ve sağlam güç tasarımlarıyla birlikte geliyor.
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NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GPU
Verimli ve yüksek performanslı mimarisi ve ikinci nesil NVIDIA RTX™ platformuyla GeForce® RTX 3060, donanım tabanlı ışın izleme özelliklerini, NVIDIA DLSS desteğini ve diğer teknolojileri 329 ABD dolarından başlayan fiyatlarda sunuyor.
RTX 30 serisindeki tüm GPU’lar gibi, RTX 3060 da en önde gelen üç GeForce oyun özelliği olan ― NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve NVIDIA Broadcast özelliklerine sahip. Ayrıca bu özellikler performans hızlandırmanın yanı sıra görüntü kalitesini de artırıyor. Gerçek zamanlı ışın izleme ile birlikte GeForce oyun platformunun temelini oluşturan bu teknolojiler, nerede olursa olsun oyunlara ve oyunculara performans ve özellikler sunuyor.
ROG Strix: Uçuşa geçin
ROG Strix GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartları baştan aşağı yepyeni güçlü bir termal tasarım ve dinamik NVIDIA Ampere mimarisiyle geliyor. Böylece metal hatlara sahip bir ön koruma, gelişmiş ASUS Eksen Teknolojili fan tasarımını meydana getiren üç adet fanı örtüyor. Daha küçük boyutlu fan yuvası daha uzun fan kanatları kullanabilmeyi sağlarken, tam boy bariyer halkaları statik basıncı artırarak havayı soğutma bloğundan geçirip GPU ısı dağıtıcısına iletiyor. Diğer fanların aksi yönde dönen merkezi fan türbülansı azaltıyor. Bu da hava akışının daha verimli olmasını sağlıyor. Fanlar ve ekran kartının üst kısmı RGB ışıkları da mevcut. Bu ışıklar Armoury Crate yazılımıyla ayarlanabiliyor.
ASUS TUF Gaming: TUF sağlamlığı
TUF Gaming GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartları sağlam güç ve soğutma sistemleriyle geliyor. Tamamen metalden üretilen ön kapakta dayanıklı çift rulmanlı yapıya sahip Eksen Teknolojili güçlü fanlar mevcut. Diğer yandan fan dönüşü türbülansı azaltman için optimize edilirken, durma modu ise düşük sıcaklıklarda üç fanı da tamamen kapatıyor. Arka kısmın büyük bölümünü kaplayan metal plakada ısının yükselmesini önleyen geniş bir havalandırma açıklığı da var. Ayrıca GPU’nun altındaki yuva ise işlemci ile ısı dağıtıcı arasında sürekli bir basınç uyguluyor. Böylece kartın çelikten üretilen giriş çıkış yuvası ise bağlantı noktalarını koruyor ve kartın yerine daha sağlam oturmasını sağlıyor. Kullanışlı bir konuma yerleştirilen Dual BIOS anahtarı, yazılım kullanmadan kartın varsayılan performans profilini değiştirme imkanı veriyor.
ASUS Dual: 2 kat fan, 2 kat eğlence
ASUS Dual GeForce RTX 3060 12 GB, dinamik termal performans ve geniş uyumluluk arasında denge kurarak küçük boyutlu sistem kuracakların ilk tercihi oluyor. Ayrıca ön korumanın altında, geniş soğutma bloğundan geçen hava akımını maksimum düzeye taşımak için iki adet Eksen Teknolojili fan mevcut. Kartta kullanılan 0 dB teknolojisi ise sıcaklıklar düşük olduğunda fanları otomatik olarak durduruyor. 20 cm uzunluğunda olan ve 2 yuvaya sığan bir tasarıma sahip olan ASUS Dual ekran kartı, sunduğu termal performans ile küçük boyutlu sistemlere uygun.
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Valheim, 3 haftada 4 milyondan fazla sattı
Son zamanların en popülerin oyunu Valheim, çıktığı günden bu yana satış rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Hayatta kalma oyunu sadece 3 haftada 4 milyondan fazla sattı.
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Oyun dünyasında bağımsız yapımlara olan ilgi sürüyor. Küçük çaplı ekipler hatta kimi zaman bir kişinin elinden çıkan oyunlar son dönemde kalitelerini arttırmayı başardı. Oyuncuların büyük çaplı oyunlarda bulamadıklarını da sunabilen yapımlar, popülaritesini arttırarak yollarına devam ediyor.
Son haftalarda birden ortaya çıkan ve şu anda Steam’in tüm zamanların en hızlı büyüyen hiti olma yolunda ilerleyen hayatta kalma oyunu Valheim satış rekorları kırmaya devam ediyor.
İskandinav topraklarında geçen oyunda, öncelik hayatta kalma üzerine kurulu. İnşaat ve tarım konularına da giren oyunda, mitolojik karakterlere rastlamak da mümkün. Ayrıca oldukça küçük boyutlara sahip yapım uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca Eşli oynama imkanı sunan oyun Steam‘de 32 TL‘den satılmakta. Üstelik oyunda Türkçe dil desteği de mevcut.
Valheim oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri (64 bit)
- İşlemci: 3,0 GHz Intel i5 veya üzeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya üzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
İsveç’teki beş kişilik bir ekip olan Iron Gate Studio‘nun Valheim oyununu piyasaya sürmesinden bu yana sadece üç hafta geçti ve şimdiden büyük bir başarı yakaladı. Viking dönemini konu alan hayatta kalma oyunu; henüz yeni olmasına rağmen 4 milyondan fazla kopya satışı gerçekleştirdi.
Iron Gate oyun üzerinde çalışmaya devam ederken, Valheim’ın bu ilgi ve ivmeyi uzun vadede devam ettirip ettiremeyeceği büyük merak konusu.
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Realme Buds Air 2 tanıtıldı
Çinli teknoloji üretici Realme, yeni kablosuz kulaklığı Buds Air 2 modelini tanıttı. Şirketin yeni kulaklığı, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli teknoloji şirketi Realme; Hindistan’da düzenlediği bir etkinlikte Aralık 2019’da piyasaya sürülen Buds Air’in halefi olan Buds Air 2 kablosuz kulaklıklarını duyurdu.
Sunduğu teknik özelliklere kıyasla oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan kablosuz kulaklık, 2021’in en çok satan modelleri arasına girmesi muhtemel.
Buds Air 2 kulaklıklar; Realme’nin % 80 daha fazla pil ömrü sunduğu ve önceki modele kıyasla gecikmeyi % 35 azalttığını söylediği özel R2 yongasına sahip. Ayrıca 10 mm sürücülere sahip olan kulaklık, daha iyi bas ve daha temiz bir ses kalitesi vadediyor.
Buds Air 2 modelinde; daha net çağrılar için her iki taraftaki kulaklık için de Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) özelliğine sahip çift mikrofona yer verildi. Yeni kulaklık, dokunmatik kontrolleri destekliyor ve Smart Wear Detection özelliğine sahip. Ayrıca kulaklıklar, Bluetooth 5.2 desteği sunuyor.
Realme Buds Air 2, 25dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Ayrıca 88ms gecikme süresi oyunlarda daha akıcı bir tecrübe vadediyor. Ayrıca kutu ile birlikte 25 saate kadar kullanım süresine çıkıyor. Bunun yanında 10 dakikalık şarj ile de 2 saate kadar ekstra kullanım süresi elde ediliyor.
Sıçramalara karşı dayanıklı IPX5 sertifikasına sahip kulaklık; siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneği ile geliyor. 2 Mart tarihinde satışa çıkacak olan ürün, 45 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi.
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