Netflix ve Berkun Oya işbirliğiyle yeni bir dizi geliyor! Çekimler başladı

Sonic filmi, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte seyirciye sunulmuştu. Fakat gelen tepkilerin ardından yapımcı firma kirpinin dizaynını tamamen değiştirmeye karar vermiş gözüküyor.

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Sonic’i hepimiz 2000’li yılların başında çizgi film kuşağında gözlerimizi kamaştıran hızlı koşabilen bir kirpi olarak tanıyoruz. Şu an bile hala çizgi film sektöründe yeni versiyonları çıkan karakterin hızlı koştuğunu ve bununla birlikte etrafında bir ışık hüzmesi bıraktığını biliriz. Böylece düşmanlarla baş edebilir. Yüzükleri toplar ve Dr. Eggmen ile baş edip arkadaşlarının imdadına koşar. Peki tanıdığımız Sonic nerede?

Geçtiğimiz aylarda Sega, Paramount Pictures ile antlaşma yaparak lisans haklarını karakterle ilgili bir film yapması için devrini sağlamıştı. Bu antlaşma sonunda da aşağıda gördüğünüz çizgi karakteri yapım şirketi biz seyircilere sunmuştu.

Görüldüğü üzere, bu bizim senelerdir bildiğimiz Sonic ile yakından uzaktan alakalı bir çizim değil. Kuzeni desek o da olamaz. Neden böyle oldu açıklayayım. Firma, yapımın çok çok erken bir aşamasını gösterime açtığı için bizim de karşımıza böyle bir sonuç çıktı. İnsanların ağır eleştirileri üzerine Sega, yapım şirketine baskı yaparak dizaynı değiştirdi ve alışılagelmiş karizmatik kirpi kafayı tekrar hayatımıza soktu.

Tanıtım videosundaki ilk izlenimlerimiz, oldukça komik, bir o kadar sempatik ve yakışıklı kirpimiz maceradan maceraya koşmaya devam ediyor. Fakat bir farkla, kahramanımız başına gelecekleri gerçek dünya atmosferinde yapmak zorunda. Yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için eski trailerı da aşağıya konumlandırıyorum.

Kullanıcılardan gelen yorumlar, verilen izlenimi tam tersine çevirmeyi başarmış gözüküyor. Kullanılan CGI’ın bile değiştiğini gördüğümüz filmde karakterin seslendirmesini ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jim Carrrey üstlenmiş. Açıkçası ilk tanıtım videosundaki görünümü Jim bile kurtaramazdı onu belirtmeden de geçememek lazım.

Filmin yönetmeni Jeff Fowler, yılın başında çıkan ilk fragmanın ardından Twitter üzerinden bir gönderimde bulunmuştu. Açıklamalarında “Korkutucu tepkiler için sevenlerimizi teşekkürler” söylemlerinde bulundu. Son açıklamalarında ise “Böylesine bir fragman daha fazla heyecanlandıramazdı” dedi.

Filmin yönetmenin bile beğenmediği bir filmden hayır gelmeyeceği aşikardı. Güzel bir hamle yapıldığını söyleyebiliriz.