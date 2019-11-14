Haber
Netflix ve Berkun Oya işbirliğiyle yeni bir dizi geliyor! Çekimler başladı
Dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix, Berkun Oya önderliğinde sosyal sorunlara değinen bir drama dizisinin çekimlerine başladı.
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Türkiye’nin en önemli senaristlerinden Berkun Oya tarafından yazılan, üretilen ve yönetilen dizinin yapımcılığını ise Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor. 8 bölümden oluşacak dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.
Tüm dünyada aynı anda 2020 yılında yayına girmesi planlanıyor. Farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul‘un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişenleri konu alıyor. Şimdi ise ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.
Dizi/Film/Kitap
Sonic Movie: Yeni fragmanla, kirpi tamamen yenilendi!
Sonic filmi, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte seyirciye sunulmuştu. Fakat gelen tepkilerin ardından yapımcı firma kirpinin dizaynını tamamen değiştirmeye karar vermiş gözüküyor.
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Sonic’i hepimiz 2000’li yılların başında çizgi film kuşağında gözlerimizi kamaştıran hızlı koşabilen bir kirpi olarak tanıyoruz. Şu an bile hala çizgi film sektöründe yeni versiyonları çıkan karakterin hızlı koştuğunu ve bununla birlikte etrafında bir ışık hüzmesi bıraktığını biliriz. Böylece düşmanlarla baş edebilir. Yüzükleri toplar ve Dr. Eggmen ile baş edip arkadaşlarının imdadına koşar. Peki tanıdığımız Sonic nerede?
Geçtiğimiz aylarda Sega, Paramount Pictures ile antlaşma yaparak lisans haklarını karakterle ilgili bir film yapması için devrini sağlamıştı. Bu antlaşma sonunda da aşağıda gördüğünüz çizgi karakteri yapım şirketi biz seyircilere sunmuştu.
Görüldüğü üzere, bu bizim senelerdir bildiğimiz Sonic ile yakından uzaktan alakalı bir çizim değil. Kuzeni desek o da olamaz. Neden böyle oldu açıklayayım. Firma, yapımın çok çok erken bir aşamasını gösterime açtığı için bizim de karşımıza böyle bir sonuç çıktı. İnsanların ağır eleştirileri üzerine Sega, yapım şirketine baskı yaparak dizaynı değiştirdi ve alışılagelmiş karizmatik kirpi kafayı tekrar hayatımıza soktu.
Tanıtım videosundaki ilk izlenimlerimiz, oldukça komik, bir o kadar sempatik ve yakışıklı kirpimiz maceradan maceraya koşmaya devam ediyor. Fakat bir farkla, kahramanımız başına gelecekleri gerçek dünya atmosferinde yapmak zorunda. Yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için eski trailerı da aşağıya konumlandırıyorum.
Kullanıcılardan gelen yorumlar, verilen izlenimi tam tersine çevirmeyi başarmış gözüküyor. Kullanılan CGI’ın bile değiştiğini gördüğümüz filmde karakterin seslendirmesini ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jim Carrrey üstlenmiş. Açıkçası ilk tanıtım videosundaki görünümü Jim bile kurtaramazdı onu belirtmeden de geçememek lazım.
Filmin yönetmeni Jeff Fowler, yılın başında çıkan ilk fragmanın ardından Twitter üzerinden bir gönderimde bulunmuştu. Açıklamalarında “Korkutucu tepkiler için sevenlerimizi teşekkürler” söylemlerinde bulundu. Son açıklamalarında ise “Böylesine bir fragman daha fazla heyecanlandıramazdı” dedi.
Filmin yönetmenin bile beğenmediği bir filmden hayır gelmeyeceği aşikardı. Güzel bir hamle yapıldığını söyleyebiliriz.
Güncelleme
Windows 10 kasım ayı güncellemesi çıktı!
Microsoft, Windows 10 ile birlikte güncellemeler kısmında farklı bir yol izlemeye başladı. Artık yeni işletim sistemi değil, büyük güncellemeler özellikleri beraberinde getirecek.
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Microsoft tarafından benimsenen yeni güncelleme metodu, büyük güncellemeler ile birlikte işletim sisteminizi en stabilize duruma getiriyor. Yeni bir işletim sistemi yerine büyük güncellemeler ile görünüm ve performans ayarları geliştirilirken Kasım 2019 büyük güncellemesi de bunlardan biri olma konumunda. Tüm Windows 10 bilgisayarlar için yayınlanan yeni büyük kasım güncellemesi şu anda indirilebilir durumda. Sistem performansını geliştirmeye odaklanmış bu büyük güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırmak için bazı tasarım ve fonksiyon değişikliklerine de gidilmiş.
Sağ alt tarafta bulunan bildirim çubuğuna ayarlara erişme seçeneği eklenmesi ve artık başlat butonuna basmak zorunda kalmadan imleci üstüne sürükleyip kullanmak bu yeni güncellemenin başlıca değişikliklerinde sayılıyor. Dosya Gezgini üzerinde bulunan arama kısmı da bu değişenler arasında yerini alıyor. Eğer siz hala kasım güncellemesini yüklemediyseniz, “Ayarlar>Güncelleştirme ve Güvenlik>Windows Güncelleme” yolunu takip edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Vivo S5, Geekbench testinde görüldü!
Vivo S5 akıllı telefonunun belli başlı teknik özellikleri Geekbench testinin sonuçlarıyla ortaya çıktı. Telefon 8 GB RAM‘le gelecek.
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Vivo S5 Geekbench sonuçları
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo‘nun yeni orta seviye akıllı telefonu S5‘in belli başlı teknik özellikleri Geekbench testinin sonuçlarıyla ortaya çıktı. Sonuçlarda V1932A model numarasıyla gözüken telefon testte tek çekirdekte 1884, çoklu çekirdekte ise 6069 skorunu almayı başardı.
Bu puanlar dikkate alındığında, 8 GB RAM‘li telefonda Qualcomm‘un yeni nesil sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 712 işlemcisine yer verildiği tahmin ediliyor. Kamera donanımıyla iddialı olan cihazın üç (48 MP + 8 MP + 5 MP) ve beş arka kameralı (48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP + 5 MP) iki farklı versiyonla geleceği TENAA raporlarıyla ortaya çıkmıştı. Her ikisinin ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde olacak.
4,010 mAh bataryalı telefonun 6.44 inç büyüklüğündeki ekranı Full HD+ çözünürlüğünde olacak. Ekran altından parmak izi okuma özelliğiyle gelen telefon 128 GB ve 256 GB dahili hafıza seçenekleriyle sunulacak.