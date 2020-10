Next-Gen NBA 2K21 videosu yayımlandı

Call of Duty: Modern Warfare boyut olarak büyümeye devam ediyor. Oyunun yeni güncelleme ile 250 GB‘lık SSD‘ye sığmadığı öğrenildi.

Call of Duty: Modern Warfare‘ın, çıkışının ardından neredeyse bir yıl geçmesine rağmen oyun adından söz ettirmeye devam ediyor. Efsane serinin “reboot” versiyonu olarak oyunlarını karşılayan oyun,daha sonradan Warzone ile birlikte piyasada önemli bir yarışmacı haline gelmişti. Battle royele modu ile birlikte oldukça fazla kullanıcısı olan Warzone, bilindiği üzere oyunun boyutlarında da önemli bir büyümeye neden oldu. Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma göre oyun, an itibari ile 250 GB‘lık SSD‘ye sığmıyor.

@CallofDuty MW nolonger fits onto a 250GB SSD and cannot be updated…..@Activision @Blizzard_Ent please split up SP, MP and Warzone. pic.twitter.com/pSZdlSldvK

