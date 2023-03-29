Elon Musk tarafından kurulan ve beyne yerleştirilen bir çip geliştiren Neuralink şirketi, insanlar üzerinde testler yapmak için bir ortak arıyor. Reuters haberine göre şirket, deneylere katılmayı kabul eden potansiyel hastalar aramak için ABD’deki en büyük beyin cerrahisi merkezlerinden biriyle temasa geçti.

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Barrow Nöroloji Enstitüsü’nün insanları aday göstermeye ve testleri yürütmeye yardımcı olacağı düşünülüyor. Ancak anlaşma henüz tamamlanmadığı ve gizli bir konu olduğu için kaynaklar isimlerinin açıklanmasını istemediği için ayrıntılar henüz bilinmiyor.

İçindekiler Zor bir durum

Zor bir durum

Neuralink’in bu hamlesi mantıklı mı? Şirket daha önce insan deneylerine 2022 gibi erken bir tarihte başlayacağını duyurmuş, ancak bir dizi tartışmanın ardından bu adımı süresiz olarak ertelemişti. Şirket şu anda tehlikeli patojenleri taşıdığı ve laboratuvarlarında hayvanlara kötü muamele ettiği için soruşturma altında.

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Suçlamalara karşı kendini savunmasına ve ABD makamlarıyla iş birliği yapma sözü vermesine rağmen Neuralink henüz Gıda ve İlaç İdaresi’nden izin almış değil. Kamu sağlığı kurumu, diğer prosedürlerin yanı sıra ilaç ve implant testlerinin onaylanmasından sorumlu.

Şirket halihazırda yatırımcılardan 200 milyon dolardan fazla para toplamış ve sağlıkları izlenebilen ve hatta beyin komutlarıyla nesnelere komut verebilen hayvanlarla yapılan testlerin sonuçlarını açıklamıştır. Şimdilik hem şirketler hem de hükümet haberler hakkında yorum yapmadı.