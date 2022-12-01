Geçtiğimiz Çarşamba günü (30) düzenlenen bir etkinlik sırasında SpaceX CEO’su Elon Musk, Neuralink’in en önemli test aşamalarından birinin önümüzdeki altı ay içinde başlaması gerektiğini söyledi. Şirketin yakında beyin çipi arayüzünün insan deneylerini yapmaya başlaması bekleniyor.

Şirkete göre, cihazın testine başlamak üzere hükümet onayı almak için gerekli belgelerin çoğu ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) sunulmuş durumda. Hedef önümüzdeki altı ay içinde başlamak olsa da, onay çok uzun sürmezse bu 2022 gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir.

Sunum sırasında Neuralink araştırmacıları cihazın ilerlemeleriyle ilgili bazı haberler de verdi. Örneğin, bir domuzla koşu bandı üzerinde yapılan ve insanların gelecekte yaşayabileceği hareketlilik sorunlarını anlamalarına yardımcı olan bir çalışmadan elde edilen verileri sundular.

İçindekiler Neuralink denemeleri

Neuralink denemeleri

Bilim insanları Neuralink cihazlarının kullanıcının beynine yerleştirilen küçük, esnek kablolar olduğunu söylüyor. Musk, “Bu, daha iyi bir benzetme yapmak gerekirse, kafatasınızın bir parçasını akıllı bir saatle değiştirmek gibi bir şey” dedi.

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Neuralink araştırmacılarına göre amaç beyne yerleştirilebilecek bir cihaz geliştirmek, böylece kullanıcı beyin dalgalarını kullanarak bir bilgisayarı kontrol edebilecek. Şirket 2021 yılında, beyniyle klasik Pong oyununu oynayan bir maymun bile gösterdi – hatta maymunların kablosuz şarj cihazının altındaki bir noktaya oturarak cihazı şarj etmek üzere eğitildiğini gösteren bir video bile yayınlandı.

Implant’ın başkan yardımcısı ve Neuralink’in kurucu ortağı DJ Seo’ya göre cihazı sadece 15 dakika içinde implante etmek mümkün – doktorların 64 telli implantı kullanıcının beynine yerleştirmesi gerekiyor. Ayrıca saç teli kadar ince olan tellerin boyutu nedeniyle robot cerrahların kullanıldığını iddia ediyor.

Kaynak: The Verge