Bilmeyenler için geçtiğimiz günlerde, Elon Musk’ın çarpıcı açıklamalarından sonra Apple, Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti. Olayların daha çok kızışması beklenirken, bugün Twitter CEO’sundan bir açıklama geldi. Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile görüştüğünü belirtti. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Elon Musk Açıklama Yaptı: Twitter, App Store’da Bulunmaya Devam Edecek

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile Apple Park’ta görüşüp Twitter uygulamasının App Store’dan kaldırılmasına dair yanlış anlaşılmaya son verdiklerini bildirdi. Musk ayrıca, Twitter paylaşımında, Cook’a kendisini Apple’ın güzel genel merkezini gezdirdiği için teşekkür etti. Görünüşe göre iki yönetici arasındaki buzlar erimeye başlıyor.

Twitter’ın App Store’dan kaldırılma haberlerinden sonra buluşan ikili yapılan haberleri yalanladı. Olayların yanlış anlaşıldığını vurgulayan Musk: “Tim, Apple’ın bunu hiçbir zaman planlamadığını söyledi.” ifadesini kullandı. Apple tarafından ise olaylara dair resmi bir açıklama gelmedi.

Hatırlarsanız, Musk, Apple’ın Twitter’daki reklamlarını kaldırdığını ve şirketin Twitter uygulamasını herhangi bir sebep göstermeden App Store’dan kaldırmakla tehdit ettiğini de iddia etmişti. Ancak bunlarla ilgili herhangi bir kanıt paylaşmamıştı. Apple’ı hedef alan Musk, Cupertino merkezli teknoloji devini pazar gücünü kötüye kullanmakla suçlamış ve kendilerinin ifade özgürlüklerine karşı tutumunun samimi olmadığını söylemişti. İlerleyen günlerde neler olacağını hep beraber göreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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