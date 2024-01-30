Elon Musk’un girişimi olan Neuralink, sonunda önemli bir kilometre taşına ulaştı. Şirket, geliştirdiği beyin implantını ilk kez bir insana başarıyla yerleştirdi. Elon Musk, konuyla ilgili Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide hasta tarafından iyi bir şekilde iyileşildiğini duyurdu.

Neuralink, şiddetli felçli hastalara yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği bu beyin implantı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, geçtiğimiz Mayıs ayında FDA onayını alarak ilk insan deneyleri için hasta kabul etmeye başlamıştı.

Musk, Neuralink’in ilk ürünü olan “Telepathy” adlı implantın, kullanıcıların sadece düşünerek telefonları veya bilgisayarları kontrol etmelerine imkan tanıdığını açıkladı. Bu teknolojinin, uzuv işlevselliğini kaybetmiş bireylerin daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlamayı amaçladığı belirtiliyor, özellikle de Stephen Hawking gibi.

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Neuralink daha önce hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerle maymunların düşünceyle oyun oynamasını göstermişti. Ancak bu deneyler, hayvan hakları gruplarının endişelerine neden oldu.

Şirketin PRIME (Hassas Robotik İmplante Edilmiş Beyin-Bilgisayar Arayüzü) Çalışması ise, felçli bireylerin düşünceleriyle harici cihazları kontrol etmelerine yardımcı olmak için tamamen implante edilebilir bir beyin-bilgisayar arayüzünü (BCI) içeriyor. N1 İmplantı’nın beyin hareket kontrol bölgesine yerleştirilmesi için kullanılan R1 Robotu, bu alandaki önemli bir ilerleme olarak kabul ediliyor.

BCI’ın başlangıçtaki hedefi, insanların sadece düşünceleriyle bilgisayar imlecini veya klavyesini kontrol etmelerine olanak tanımak. Bu çalışma, omurilik yaralanması veya ALS gibi nedenlerle kuadriplejisi olan bireyleri hedef alıyor ve genelleştirilmiş bir beyin arayüzü ile karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları ele almaya yönelik bir çaba içeriyor. Neuralink’in insanların yaşam kalitesini artırmak ve tıp alanında devrim yaratmak için attığı bu önemli adım, gelecekteki teknolojik gelişmelerin de kapısını aralayabilir.